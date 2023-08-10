Михалик: Динамо обыграет Арис 1:0, решающее слово будет за Ярмоленко

Экс-игрок " Динамо " Тарас Михалик поделился ожиданиями от первого матча квалификации Лиги конференций, в котором сегодня киевляне сыграют с греческим "Арисом".

– В моей многолетней карьере приходилось неоднократно выяснять отношения с греческими футболистами, как на уровне сборных, так и клубов. С ними всегда было непросто, потому что они из тех, кто, прежде всего, не дает играть, демонстрируя вязкий стиль. Забить грекам очень трудно, кстати, даже пропустив они продолжают действовать вторым номером, рассчитывая на выигранные единоборства при стандартах и удачу.

– Вы намекаете на то, что в Салониках не следует ожидать голепада?

– Да. Думаю, что "Динамо" победит с минимальным счетом – 1:0, и решающее слово будет за Ярмоленко.

– Динамовцы к противостоянию с "Арисом" подошли в роли лидера УПЛ, к чему отечественные болельщики уже начали отвыкать.

– Я бы пока что повременил с дифирамбами в адрес киевлян. И не только потому, что оппоненты у них на старте были не из титулованных. К сожалению, мне не понравилось, как динамовцы оборонялись, особенно в поединке с "Оболонью". Неудивительно, что им досталось на "орехи" от рулевого Луческу. В розыгрыше еврокубков за такие выходки у своих владений может быть серьезное наказание.

– Но с другой стороны динамовцы отгрузили в ворота "Миная" и "Оболони" аж восемь мячей, чего с ними на старте также давно не случалось.

– Этот взрыв результативности можно объяснить возвращением в среднюю линию после травмы Шапаренко, с его умением принимать нестандартные решения, активностью на фланге Ярмоленко, который в поединке с "пивоварами" забил свой 100 гол в УПЛ и бомбардирскими задатками молодого Ваната. То, что он исправил прицел не может не радовать, потому что в "Динамо" в последние годы не хватало забивного нападающего.

– Что бы посоветовали динамовцам перед матчем в Салониках?

– Если откровенно, то меня больше всего беспокоит их игра в защите. Чувствуется, что не хватает опытного мастера, который следил бы за порядком, поэтому пожелал бы им быть максимально сконцентрированными у своих владений, тем более, что "Арис" не из тех команд, которые много времени проводят в наступлении. Все же, я верю, что Бущан сохранит сегодня ворота нетронутыми, а в атаке динамовцы своего не упустят.