Арис должен был побеждать с большим счетом. Обзор греческих СМИ

В описании матча "Арис" - "Динамо" греческие СМИ единодушны. По их мнению, хозяева поля полностью доминировали, выглядели гораздо лучше соперника и должны были выигрывать с большим счетом. А гости появились на поле лишь в концовке.

"Сильная заявка на следующий раунд", - таков заголовок отчета о матче Василиса Влахопулоса из Gazzetta. Отчет разделен на несколько частей с подзаголовками. Наиболее интересные из них: "Энергия "Ариса" и "Без шансов для "Динамо". "Арис получил то, что хотел. И то что заслужил. Поскольку он играл лучше, умнее и создал лучшие шансы забить на контрасте с "Динамо", которое большую часть матча было ограничено до консервативной и незначимой игры".

"Подопечные Терзиса могли победить даже с большим счетом, если бы воспользовались отличными шансами Карлссона, Дариды и Менендеса. На четвертой минуте добавленного времени Дубинчак вырвал жало из рта Менендеса, стоявшего перед воротами, и своим касанием мяча не позволил ему послать мяч в сетку".

"Первые 25 минут прошли точно так, как "Арис" хотел бы, кроме гола. "Желтые" применяли прессинг, пользовались ошибками "Динамо" и угрожали воротам". Влахопулос также отмечает, что затем украинцы приспособились и уже не теряли мяч под прессингом. "Арис" контролировал свое движение и ограничил гостей до перерыва одним ударом Ярмоленко на 44-ой минуте. Но во второй половине первого тайма уже не находил перехваты мяча и быстрые атаки".

Журналист называет "сюрпризом" выход Бенито вместо Владислава Ваната, а также определил тактическую схему "Динамо" как 4-4-1-1, где Буяльский исполнял роль "десятки".

"Удар Морона выше ворот был лучшим, что произошло в первые 16-17 минут второго тайма", - продолжает Влахопулос. "Ни одна из команд не могла найти удары. Австралийский арбитр еще и пожалел Кабаева и не показал ему вторую желтую карточку. Низкий темп заставил Толи Терзиса прибегнуть к заменам... В итоге искавший гол "Арис" получил то, что заслужил. Сирота явно сыграл рукой, и арбитр, хотя и с опозданием, назначил пенальти".

"Динамо" автоматически изменило отношение к игре, оставило консервативную игру и пошло вперед. "Арис" не сумел заморозить темп матча, и украинцы выглядели на пути к 1:1. На 87-ой минуте они создали лучший момент в матче, когда мяч попал к Ярмоленко, пробившем с угла, но Хулиан был там!" Далее же Влахопулос вновь упоминает момент Менендеса-Дубинчака на 94-ой минуте.

Игроком матча журналист определил опорника хозяев Жюля. Также похвалил Морона и четверку защитников. Последняя, "несмотря на большие сомнения", проделала замечательную работу. В "Динамо" отметил Дубинчака и Бущана, "сохранивших команду в борьбе за выход в следующий раунд". Слабейшими же на поле назвал Ярмоленко и Бенито, "не беспокоивших "Арис", кроме момента на 87-ой минуте".

"Арис" заслужил победу, отыграв умно, создав шансы забить, отдав мяч украинцам. Которые появились на поле лишь после пропущенного".

Лукас Хацис из Sport FM написал в заголовке: "Арис" с душой и... Пальмой наступил на "Динамо" и мечтает о выходе". В подзаголовке добавив: "Полностью контролируя игру на протяжении всего матча, страстный "Арис" доминировал над "Динамо".

Сам текст начинается словами: "С цельным и вдохновенным выступлением на протяжении всего матча команда из Салоник заслуженно победила украинцев и даже должна была забивать больше. Апостолос Терзис мастерски построил свою команду, соединявшую страсть игроков и поддержку болельщиков. Она не оставила сомнений в преимуществе над опытным и качественным "Динамо", перекрыв все козырные карты оппонента".

"Маленький, но очень важный шаг к следующему раунду перед ответным матчем в нейтральном Бухаресте".

Хацис также определил тактическую схему "Динамо" как 4-4-1-1 со "свободной ролью Буяльского".

"Несмотря на опыт и качество соперника, "Арис" не только держался, наоборот, начал матч с замечательной энергией и настроением. Прессингуя высоко, перехватывая мячи и создав первый хороший шанс уже на четвертой минуте". Далее журналист описывает моменты, упомянув и слабый удар Бенито на 19-ой минуте.

"Арис" абсолютно доминировал в первой половине первого тайма, но далее гости сбалансировали игру. Воспользовавшись перерывами в замечательном высоком прессинге хозяев. Но, несмотря на это, "Арис" не чувствовал никакой угрозы до окончания тайма".

"Второй тайм начался так же, как и первый. С высоким прессингом, перехватами в важных зонах, опасным ударом Морона. Но продолжение было не похожим, с явным падением скорости и началом жесткой борьбы, заморозившей игру и не позволявшей командам атаковать". Далее Хацис описывает момент Дариды ("впечатляющий сейв Бущана") и пенальти. При этом пенальти описал сухо, как "фол, заработанный Фабиано".

"Реакция гостей состоялась на 75-ой минуте и стала первой серьезной угрозой воротам Хулиана". Речь о моменте Шапаренко. Также автор упомянул о "еще одном хорошем шансе с Ярмоленко". И о Менендесе, который "должен был сделать счет 2:0, но Бущан спас на инстинкте".

SDNA начал отчет о матче заявлением, что "Арис" в целом играл лучше "Динамо". И продолжил: "В первом тайме хозяева контролировали игру и инициировали комбинации как минимум до 30-ой минуты. Кульминацией стало попадание Карлссона в защитника. После 30-ой минуты "Динамо" выравняло игру и начало держать мяч, но не угрожало воротам".

"Во втором тайме "Арис" продолжал контролировать игру, и Морон упустил хороший шанс. А на 65-ой минуте испанский форвард стал ассистентом с "кроссом" Дариде, но удар того головой с хорошей позиции был остановлен Бущаном". Далее сайт описал момент с пенальти, правда, ошибшись с именем нарушителя. "Мяч остановился в руке Тымчика".

"Команда Мирчи Луческу не проснулась и после такого. Создав два хороших момента с Шапаренко. Не очень помогли и три замены Луческу, поскольку гости создали лишь один важный момент. Удар Ярмоленко на 89-ой минуте заставил Хулиана вмешаться. А "Арис" упустил огромный шанс на 95-ой минуте, когда Менендес в упор не переиграл Бущана".

Также SDNA оценил действия каждого игрока "Ариса" индивидуально. Хулиана назвал "зрителем в первом тайме, прежде всего благодаря работе обороны". Отметив его "большой" сейв от Ярмоленко в концовке. Центральные защитники "не находились под особой угрозой игроков атаки "Динамо". Левый защитник Феррари "удержал очень опасного Ярмоленко". Отметил работу опорника Жюля против Сидорчука и Шапаренко.

Григорис Папавасилиу из Novasports заявил: "Команда Терзиса прессинговала с самого начала, перехватывала мячи и к 15-ой минуте нанесла уже четыре удара по воротам. На 24-ой почувствовалось дыхание гола, когда Карлссон оказался в одиночестве после паса Феррари, но его удар попал в защитника и ушел на угловой. Затем темп упал, и хозяева и не угрожали, и не чувствовали угрозы".

"Лучший период для украинцев состоялся в последние пять минут первого тайма, когда удар Ярмоленко срикошетил и легко достиг рук Хулиана".

"Во втором тайме игра не набрала ритм, "Арис" держал "Динамо" подальше от своих ворот". Папавасилиу также заявил, что в эпизоде с пенальти "мяч нашел руку Тымчика". "Украинцы ответили с ударом Шапаренко. А на 89-ой минуте понадобился из ряда вон выходящий сейв Хулиана от Ярмоленко для сохранения 1:0. "Динамо" давило и искало гол, но не преуспело. И "Арис" даже мог сделать счет 2:0 на 95-ой минуте с ударом Менендеса.

Metrosport, сайт, базирующийся в Салониках, повторил те же тезисы, заявив, что "Арис" должен был побеждать с большим счетом и особенно доминировал в первом тайме. Назвав первую четверть матча "крещендо неиспользованных возможностей". С именем игрока, привезшего пенальти, не ошибся: "Мяч попал в руку Сироте". Указал, что "Динамо" чуть не сравняло счет в моментах Шапаренко и Ярмоленко, заявив, что "Арис" не сумел заморозить темп матча.

А одна из ведущих газет Салоник "Македония" написала: "Великолепное выступление. "Желто-черные" играли согласно требованиям игры. Несмотря на теоретический статус аутсайдера по сравнению с более опытным соперником, команда из Салоник показала очень хорошее лицо... Лишь гол вытащил "Динамо" из его скорлупы, и гости могли сравнять с моментов Шапаренко и Ярмоленко. Но Менендес мог сделать счет и 2:0".