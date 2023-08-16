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Федецкий: Основной мотивацией Динамо должно быть победить, отстоять честь клуба, Украины и Азова

Лига конференций
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В первом матче фанаты Ариса вывесили провокационный баннер

Федецкий: Основной мотивацией Динамо должно быть победить, отстоять честь клуба, Украины и Азова

fcdynamo.com

Новина українською

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от ответного матча "Динамо" против "Ариса" в квалификации Лиги конференций.

"Очень некрасивая была ситуация с болельщиками "Ариса", которые вывесили тряпку с провокативной надписью, оскорбляющей честь бойцов "Азова".

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Это также должно мотивировать динамовцев, прежде всего, украинцев. Это даже должно быть не дополнительной мотивацией, а основной: победить, отстоять честь "Динамо", Украины и Азова", – сказал Федецкий.

Напомним, что матч состоится в четверг, 17 августа, и начнется в 20:00. Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу греческого клуба.

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В статье: Артем Федецкий Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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