Федецкий: Основной мотивацией Динамо должно быть победить, отстоять честь клуба, Украины и Азова

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от ответного матча "Динамо" против "Ариса" в квалификации Лиги конференций.

"Очень некрасивая была ситуация с болельщиками "Ариса", которые вывесили тряпку с провокативной надписью, оскорбляющей честь бойцов "Азова".

Это также должно мотивировать динамовцев, прежде всего, украинцев. Это даже должно быть не дополнительной мотивацией, а основной: победить, отстоять честь "Динамо", Украины и Азова", – сказал Федецкий.

Напомним, что матч состоится в четверг, 17 августа, и начнется в 20:00. Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу греческого клуба.