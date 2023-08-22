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Городов: В Днепре-1 вполне нормальная атмосфера

Лига конференций
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К матчу со Спартаком команда готовится уже без Кучера

Городов: В Днепре-1 вполне нормальная атмосфера

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Днепра-1" Валерий Городов поделился ожиданиями от первого матча плей-офф раунда Лиги конференций со "Спартаком" из Трнавы.

– Какое сейчас психологическое состояние в команде после поражения от "Оболони" и отставки главного тренера? Кто теперь возглавит команду?

– У нас вполне нормальная атмосфера. Что касается нового главного тренера, то все эти вопросы руководству клуба. Для нас на этот момент важна только завтрашняя игра. Сейчас и здесь.

– Изменится ли философия игры команды, ее тактика в завтрашнем матче?

– Мы работаем над этим.

– Что можете сказать о своем сопернике?

– Мы знаем, что "Спартак" – это амбициозный клуб. Там есть опытные и квалифицированные футболисты, определяющие игру команды. С другой стороны, мы тоже будем стремиться к победе. Полагаю, что завтра будет интересная игра.

– Как вы лично восприняли отставку Александра Кучера?

– Это футбол. Выигрывает команда, а проигрывает тренер.

– Что для вас выступления в европейских турнирах?

– Это для нас опыт игры в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы и надеюсь, что будем играть в группе Лиги Конференций.

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В статье: Валерий Городов Спартак (Трнава) СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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