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Городов: В Днепре-1 вполне нормальная атмосфера
К матчу со Спартаком команда готовится уже без Кучера
scdnipro1.com.ua
Исполняющий обязанности главного тренера "
– Какое сейчас психологическое состояние в команде после поражения от "Оболони" и отставки главного тренера? Кто теперь возглавит команду?
– У нас вполне нормальная атмосфера. Что касается нового главного тренера, то все эти вопросы руководству клуба. Для нас на этот момент важна только завтрашняя игра. Сейчас и здесь.
– Изменится ли философия игры команды, ее тактика в завтрашнем матче?
– Мы работаем над этим.
– Что можете сказать о своем сопернике?
– Мы знаем, что "Спартак" – это амбициозный клуб. Там есть опытные и квалифицированные футболисты, определяющие игру команды. С другой стороны, мы тоже будем стремиться к победе. Полагаю, что завтра будет интересная игра.
– Как вы лично восприняли отставку Александра Кучера?
– Это футбол. Выигрывает команда, а проигрывает тренер.
– Что для вас выступления в европейских турнирах?
– Это для нас опыт игры в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы и надеюсь, что будем играть в группе Лиги Конференций.
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