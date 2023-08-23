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Турецкая Лига предоставит Бешикташу дополнительный отдых между матчами с Динамо

Лига конференций
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Матчи Чемпионата Турции были перенесены на более поздние даты

Турецкая Лига предоставит Бешикташу дополнительный отдых между матчами с Динамо

fcdynamo.com

UA-Футбол
Новина українською

Стало известно, что Турецкая Лига предоставила командам, выступающим в еврокубках дополнительные дни отдыха.

Так матчи третьего тура Чемпионата Турции были перенесены с 25-28 августа на более поздние даты для участников еврокубковых поединков.

24 августа "Бешикташ" на выезде играет против "Динамо Киев" в Лиге Конференций, а свой матч в чемпионате должен был играть 28 августа против "Адана Демирспор", ответный матч с киевлянами 31 августа. Теперь между матчами с "Динамо" команда будет иметь дополнительный отдых.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
tff.org

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