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Хацкевич: Матчи с Арисом говорят о том, что у Динамо есть характер

Лига конференций
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Эксперт проанализировал выступление киевлян в нынешнем сезоне Лиги конференций

Хацкевич: Матчи с Арисом говорят о том, что у Динамо есть характер

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Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнением о выступлении киевлян в текущем сезоне в Лиге конференций.

"Самое главное в этих играх — результат. То, что команда проиграла в первой игре, проигрывала во втором матче и сумели переломить — говорит о том что характер есть. Да, есть проблемы, но это проблемы главного тренера, как их исправлять. Сегодня не так много радости в Украине, поэтому каждой победе любого нашего клуба, не только "Динамо", который представляет Украину, и сборной Украины нужно радоваться.

Есть ли шанс пройти "Бешикташ"? До игры всё 50 на 50. Понятно, что "Бешикташ" сейчас укрепился и турецкий футбол на сегодняшний момент более конкурентоспособный в Европе. Но характер никто не отменял. Поэтому, желаю ребятам и в борьбе с "Бешикташем" показать уровень и выйти дальше.

Что касается молодых футболистов, то Сирота играл в Лиге чемпионов. Может, Дячук не играл в еврокубках, вся остальная команда прошла два года в Лиге Чемпионов играли в Лиге Европы, поэтому уже можно сказать, опытная команда с опытом международных игр. Молодежь есть, только нужно работать и показывать результат, потому что они играют в команде "Динамо", — сказал Хацкевич в эфире Youtube-канала Дмитрия Хора.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Александр Хацкевич Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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