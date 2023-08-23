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Спартак Трнава – Днепр-1. 1:1. Пропустили и через 10 минут сравняли

Лига конференций
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Достаточно быстро отыгрались

Спартак Трнава – Днепр-1. 1:1. Пропустили и через 10 минут сравняли

Фото: СК Дніпро-1/Автор - невідомий

Новина українською

"Спартак" Трнава сначала вышел вперед в матче квалификации Лиги конференций, а потом все же пропустил от "Днепра" Отличились Офори и Пихальонок.

55' Кельвин Офори – 1:0. (Эрик Даниэль).

67' Александр Пихаленок – 1:1. (пен.)

Ответный матч состоится 31-го августа. Отметим, что "Днепр-1" в этом матче уже на 9-й минуте остался в меньшинстве из-за фола "последней надежды" от Эдуарда Сарапия. Примечательно, что сейчас удалось в меньшинстве забить свой гол, а в противостоянии со "Славией" было наоборот – "Днепр-1" пропустил третий гол от чехов, находясь в большинстве.

Противостояние со "Спартаком" Трнавой – это битва за групповой этап Лиги конференций.

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В статье: Спартак (Трнава) СК Днепр-1
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