Спартак Трнава – Днепр-1. 1:1. Пропустили и через 10 минут сравняли

"Спартак" Трнава сначала вышел вперед в матче квалификации Лиги конференций, а потом все же пропустил от "Днепра" Отличились Офори и Пихальонок.

55' Кельвин Офори – 1:0. (Эрик Даниэль).

67' Александр Пихаленок – 1:1. (пен.)

Ответный матч состоится 31-го августа. Отметим, что "Днепр-1" в этом матче уже на 9-й минуте остался в меньшинстве из-за фола "последней надежды" от Эдуарда Сарапия. Примечательно, что сейчас удалось в меньшинстве забить свой гол, а в противостоянии со "Славией" было наоборот – "Днепр-1" пропустил третий гол от чехов, находясь в большинстве.

Противостояние со "Спартаком" Трнавой – это битва за групповой этап Лиги конференций.