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Городов: Играть 100 минут в меньшинстве – это очень тяжело
Итоги матча со Спартаком от временного рулевого днепрян
scdnipro1.com.ua
Исполняющий обязанности главного тренера "Днепра-1" Валерий Городов прокомментировал итоги
– Это для нас был тяжелый матч. Вы понимаете, что играть 100 минут в меньшинстве – это очень тяжело. Хочу поблагодарить всех игроков, персонала и особенно наших болельщиков за поддержку. А футболистов поблагодарю за качество игры и за терпение. Они молодцы!
– Ваше мнение по поводу двух красных карт и пенальти?
– Не могу ничего сказать по этим моментам. Не видел (улыбается).
– Каким был план на игру и какие он претерпел после первого изъятия?
– После удаления план полностью изменился. Нам нужно было держать мяч, играть в пас, перекрывать зоны и реализовывать свои моменты.
– Что думаете по поводу всего поединка?
– Позади только первый тайм противостояния. Впереди будет вторая игра и думаю, что вы увидите перемены.
– Что с Бланко?
– Думаю, что в следующем матче вы его увидите.
– Если бы вам сказали результат матча до игры, были бы вы довольны?
– Нет.
– А после красной карточки?
– Да.
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