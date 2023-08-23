Городов: Играть 100 минут в меньшинстве – это очень тяжело

Исполняющий обязанности главного тренера "Днепра-1" Валерий Городов прокомментировал итоги первого матча раунда плей-офф Лиги Конференций против словацкого "Спартака" (1:1).

– Это для нас был тяжелый матч. Вы понимаете, что играть 100 минут в меньшинстве – это очень тяжело. Хочу поблагодарить всех игроков, персонала и особенно наших болельщиков за поддержку. А футболистов поблагодарю за качество игры и за терпение. Они молодцы!

– Ваше мнение по поводу двух красных карт и пенальти?

– Не могу ничего сказать по этим моментам. Не видел (улыбается).

– Каким был план на игру и какие он претерпел после первого изъятия?

– После удаления план полностью изменился. Нам нужно было держать мяч, играть в пас, перекрывать зоны и реализовывать свои моменты.

– Что думаете по поводу всего поединка?

– Позади только первый тайм противостояния. Впереди будет вторая игра и думаю, что вы увидите перемены.

– Что с Бланко?

– Думаю, что в следующем матче вы его увидите.

– Если бы вам сказали результат матча до игры, были бы вы довольны?

– Нет.

– А после красной карточки?

– Да.