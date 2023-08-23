ЛК. Спартак Трнава - Днепр-1 1:1. Надежда есть

Негативная тенденция остановлена. “Днепру-1” с третьей попытки удалось не проиграть в первом матче квалификации. В игре против “Спартака” Трнавы вице-чемпион Украины играл в меньшинстве более 80 минут, но сумел сохранить ничью.

И.о. тренера “Днепра-1” Валерий Городов перед матчем говорил, что в игре со “Спартаком” возможно будут какие-то тактические изменения. После безрадостных матчей со “Славией”, “Минаем” и “Оболонью” казалось, что хуже быть не может и любые изменения только пойдут команде на пользу. Но придумал ли Городов какой-то хитрый тактический план, мы не узнаем. Уже на четвертой минуте “Днепр-1” провалился после простенького лонгболла, Сарапий остался один против одного с Джуричиным и завалил форварда “Спартака” на газон. Изначально албанский рефери Юджин Джая показал Сарапию желтую карточку, но после консультации с VAR изменил свое решение на удаление. По делу. “Днепру-1” более 80 минут нужно было играть в меньшинстве. Кравец сместился в центр обороны, а его позицию на фланге занял Горбунов.

Вероятно и “Спартак” не рассчитывал на такой поворот событий. Словацкий клуб получил контроль над мячом, но не знал, что с ним делать. Хозяева действовали примитивно и предсказуемо, и темп игры заметно упал, что было на руку “Днепру-1”.

Моменты у Трнавы были. Прохазка пробивал в упор после после паса Даниэля с фланга, но Кинарейкин сделал сэйв. Еще эффектнее действия 19-летнего кипера выглядели на 45+5 минуте, когда Джуричин дважды пробивал по воротам с пары метров, но дважды прямо во вратаря “Днепра-1”. Момента не было бы, если бы мяч просто не пролетел над головой Сватко после аута.

У гостей в первом тайме был только один полушанс – Гуцуляк интересно пробивал головой после контратаки, но не попал в ворота.

Михал Гаспарик явно не был доволен тем, как его команда действовала против соперника, который защищался в меньшинстве, и тренер “Спартака” уже в перерыве провел тройную замену.

В действиях хозяев появилось больше скорости и остроты. А с ним появился и забитый гол. Офори качнул Горбунова, пробил, и мяч после небольшого рикошета от защитника “Днепра-1” влетел под перекладину. Просто, но эффективно.

“Днепр-1” довольно-таки быстро отыгрался. Возможно сказалась самоуверенность “Спартака”, но пожалуй стоит говорить о технической ограниченности игроков Трнавы. Это была двойная ошибка – Штетина отдал неудачный пас, Когут сыграл на перехвате, и дал пас вперед на Гуцуляка. Форвард “Днепра-1” немного отпустил мяч, но Коша все равно умудрился его сбить. Пенальти точно пробил Пихаленок.

Оставалось сыграть около получаса, и “Днепр-1” не скрывал своего намерения зацепиться за ничью. Было непросто. Команда Городова в конце подустала, а затем две желтые карточки за 15 минут получил Когут. “Днепр-1” остался вдевятером и едва не пропустил – на 90+7 минуте Даниэль сам оказался перед воротам Кинарейкина на хорошей позиции, но ударил выше.

1:1 – не все так плохо. Второй матч тоже состоится в Словакии, но в этот у “Днепра-1” сохраняются хорошие шансы на выход в групповой раунд.

Лига конференций, плей-офф, первый матч. Трнава, “Стадион Антона Малатинского”, 16566 зрителей

“Спартак” Трнава – "СК Днепр-1” 1:1

Голы: Офори 55 – Пихаленок 67 (пен.)

“Спартак”: Такач – Коштрна, Штетина, Коша, Микович (Азанго 82) – Буката (Осени 46), Желькович (Байнович 82), Прохазка (Штефаник 46) – Офори, Джуричин (Ристовски 46), Даниэль

“Днепр-1”: Кинарейкин – Кравец, Сарапий, Сваток, Мирошниченко – Бабенко – Горбунов (Каплиенко 59), Пихаленок (Горин 88), Рубчинский (Когут 59), Леднев (Филиппов 72) – Гуцуляк

Предупреждения: Даниэль 13, Буката 45+5, Осени 59 – Сваток 45+5, Рубчинский 45+8, Когут 74, Когут 89

Удаления: Сарапий 9, Когут 89

Фото – СК "Дніпро-1"