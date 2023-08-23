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ЛК. Спартак Трнава - Днепр-1 1:1. Надежда есть

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Днепряне отыгрались, играя в меньшинстве, и сохраняют шансы перед ответной игрой

ЛК. Спартак Трнава - Днепр-1 1:1. Надежда есть

Фото: СК Дніпро-1/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Негативная тенденция остановлена. “Днепру-1” с третьей попытки удалось не проиграть в первом матче квалификации. В игре против “Спартака” Трнавы вице-чемпион Украины играл в меньшинстве более 80 минут, но сумел сохранить ничью.

И.о. тренера “Днепра-1” Валерий Городов перед матчем говорил, что в игре со “Спартаком” возможно будут какие-то тактические изменения. После безрадостных матчей со “Славией”, “Минаем” и “Оболонью” казалось, что хуже быть не может и любые изменения только пойдут команде на пользу. Но придумал ли Городов какой-то хитрый тактический план, мы не узнаем. Уже на четвертой минуте “Днепр-1” провалился после простенького лонгболла, Сарапий остался один против одного с Джуричиным и завалил форварда “Спартака” на газон. Изначально албанский рефери Юджин Джая показал Сарапию желтую карточку, но после консультации с VAR изменил свое решение на удаление. По делу. “Днепру-1” более 80 минут нужно было играть в меньшинстве. Кравец сместился в центр обороны, а его позицию на фланге занял Горбунов.

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Вероятно и “Спартак” не рассчитывал на такой поворот событий. Словацкий клуб получил контроль над мячом, но не знал, что с ним делать. Хозяева действовали примитивно и предсказуемо, и темп игры заметно упал, что было на руку “Днепру-1”.

Моменты у Трнавы были. Прохазка пробивал в упор после после паса Даниэля с фланга, но Кинарейкин сделал сэйв. Еще эффектнее действия 19-летнего кипера выглядели на 45+5 минуте, когда Джуричин дважды пробивал по воротам с пары метров, но дважды прямо во вратаря “Днепра-1”. Момента не было бы, если бы мяч просто не пролетел над головой Сватко после аута.

У гостей в первом тайме был только один полушанс – Гуцуляк интересно пробивал головой после контратаки, но не попал в ворота.

Михал Гаспарик явно не был доволен тем, как его команда действовала против соперника, который защищался в меньшинстве, и тренер “Спартака” уже в перерыве провел тройную замену.

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В действиях хозяев появилось больше скорости и остроты. А с ним появился и забитый гол. Офори качнул Горбунова, пробил, и мяч после небольшого рикошета от защитника “Днепра-1” влетел под перекладину. Просто, но эффективно.

“Днепр-1” довольно-таки быстро отыгрался. Возможно сказалась самоуверенность “Спартака”, но пожалуй стоит говорить о технической ограниченности игроков Трнавы. Это была двойная ошибка – Штетина отдал неудачный пас, Когут сыграл на перехвате, и дал пас вперед на Гуцуляка. Форвард “Днепра-1” немного отпустил мяч, но Коша все равно умудрился его сбить. Пенальти точно пробил Пихаленок.

Оставалось сыграть около получаса, и “Днепр-1” не скрывал своего намерения зацепиться за ничью. Было непросто. Команда Городова в конце подустала, а затем две желтые карточки за 15 минут получил Когут. “Днепр-1” остался вдевятером и едва не пропустил – на 90+7 минуте Даниэль сам оказался перед воротам Кинарейкина на хорошей позиции, но ударил выше.

1:1 – не все так плохо. Второй матч тоже состоится в Словакии, но в этот у “Днепра-1” сохраняются хорошие шансы на выход в групповой раунд.

Лига конференций, плей-офф, первый матч. Трнава, “Стадион Антона Малатинского”, 16566 зрителей

“Спартак” Трнава – "СК Днепр-1” 1:1

Голы: Офори 55 – Пихаленок 67 (пен.)

“Спартак”: Такач – Коштрна, Штетина, Коша, Микович (Азанго 82) – Буката (Осени 46), Желькович (Байнович 82), Прохазка (Штефаник 46) – Офори, Джуричин (Ристовски 46), Даниэль

“Днепр-1”: Кинарейкин – Кравец, Сарапий, Сваток, Мирошниченко – Бабенко – Горбунов (Каплиенко 59), Пихаленок (Горин 88), Рубчинский (Когут 59), Леднев (Филиппов 72) – Гуцуляк

Предупреждения: Даниэль 13, Буката 45+5, Осени 59 – Сваток 45+5, Рубчинский 45+8, Когут 74, Когут 89

Удаления: Сарапий 9, Когут 89

Фото – СК "Дніпро-1"

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В статье: Валерий Городов Александр Пихаленок Спартак (Трнава) СК Днепр-1 Лига конференций
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Комментарии (35)
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Comment06 (Украина)
23.08.2023 в 22:36
Приятный нежданчик случился, особенно после глупого раннего удаления. Днепр выглядит мастеровитее словаков. И хотя лимит фарта уже исчерпал, проходить Спартака должен.
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+1
0
La Scala (Milano)
23.08.2023 в 23:00
Сподіваємося, що так і буде! Вболіваємо завтра за ДК і за ЗЛ!!! Слава Україні!!! І вітаю всіх із сьогоднішнім днем Прапора та із завтрашнім Днем Незалежності!!!
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
23.08.2023 в 22:35
Две сладкие булочки для Кривбасса
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0
0
La Scala (Milano)
23.08.2023 в 23:03
Поясніть будь-ласка до чого тут Кривбас? P.S. Поважаю дуже Вернидкба за його громадянську позицію!
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0
0
Грязный Гаррик (C)
23.08.2023 в 23:21
КРИВБАСС ПОНАД УСЕ!
0
0
vgolovan (полтава)
23.08.2023 в 22:24
а для тих хто надіється що дніпро пройде далі - то зрозумійте що в наступній грі буде ще гірше
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+1
-2
La Scala (Milano)
23.08.2023 в 22:27
Не буде. Гірше було в Полтави
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0
-1
vgolovan (полтава)
23.08.2023 в 22:23
та ніяких шансів у дніпра немає як і в інших наших команд . просто дніпро сьогодні незаслужено отримав одно очко але гри як не було так і не має і ніякі очі в них не горіли а щоб зному зявилась якась гра в команди то потрібно все починати з початку. а про цей сезон потрібно забувати і вирішити для себе і для всієї країни чи грати та розвивати футбол чи в загалі не мучити попу
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+1
-2
La Scala (Milano)
23.08.2023 в 22:29
Не заслужено? Граючи 100 хв в меншості та не пограти і зрівняти?. Ти мені нагадав Оленя- барсоглора, де всі команди це від чорта, одна Барса - від Бога
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+1
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
23.08.2023 в 21:54
Команди приблизно рівні за класом. Шанси на проходження є.Ми опустились до рівня словацького футболу. Рухаємося.далі.
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+3
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
23.08.2023 в 21:43
По Сарапію- як би це дерево грало по м'ячу, а не по гравцю все було б гарно. По Когуту- якого ти х#ра стелися в ноги на чужій половині поля не вспіваючи...треба ж думати макітрою. Мінус два на зустрічний матч. А те що темп в команді трохи був то замітно, але цього мало.
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+2
-2
Prideman (Lviv)
23.08.2023 в 21:42
Якщо вже такі команди не проходити, то нічого грати в єврокубках.
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+2
-1
Зритель (Харьков)
23.08.2023 в 23:01
Вони і не будуть там грати. 31-го останній матч.
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0
-1
La Scala (Milano)
23.08.2023 в 23:09
З'явилися "Зрітєлі" із Харківа і пішли мінуси під привітаннями із Днем Прапора та Незалежності. Скільки ще там таких є?
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.08.2023 в 21:38
Надія є що суддя біде більш адекватний.
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+2
-1
balamyt (Boston)
23.08.2023 в 21:59
Судья дал Пенальти ..но мог бы и не дать
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0
-1
La Scala (Milano)
23.08.2023 в 22:00
Чому міг не дати? Все по ділу, і вилучення і пенальті
0
0
Hoy1504 (Київ)
23.08.2023 в 22:09
Там ещё и удаление не дал,один на один с враторём при пенальти. Судила петушара и время 8 минут добавило.
0
0
La Scala (Milano)
23.08.2023 в 22:11
Ну де там один на один при пенальті? Обидва впали, наш встав, його заділи. Чисте пенальті. Навіть без жовтої. Не перебільшуйте
0
0
Hoy1504 (Київ)
23.08.2023 в 22:44
А в першому вилученні не так було не обидва впали.А коли дав пенальті дивись уважно повтор там міг розстрільвати а міг дати пас і поржні ворота.І якщо це його заділи навмисно.
0
0
La Scala (Milano)
23.08.2023 в 22:55
Не так. Сарапій його навмисне валив, при чому зміг завалить з другої спроби. Чистий вихід сам на сам та безглуздий фол останньої надії . Та відпускай його після першої спроби, він вже загубив швидкість і наврядчи заб'є. Але навіть якщо заб'є, то фіг з ним, це гірше ніж 100 хвилин грати в меншості, а заб'ють по-любе, як і сталося, добре, що відігралися
0
0
La Scala (Milano)
23.08.2023 в 22:57
Тобто краще грати із 0:1 в повних складах із 5-ї хвилини чим із в меншості
0
0
Моуринью (Днепропетровск)
23.08.2023 в 21:38
1. Спартак можно проходить, раз без 2-х игроков сумели вничью сыграть.2. Горбунова гнать в шею, в первом тайме не отдал нормальный пас Рыбчинскому, обрезал команду, назад бежать не стал, в отличии от Рыбчинского, который вынужден был ценой карточки останавливать атаку. Ну и гол на нём. Бросил фланг, а потом просто декласировался.3. Фолы. Посмотрите статистику матчей Днепра в чемпионате. ОООчень много фолов, а тут это вылилось в 2 красные. С Оболонью фолов было 20-13. А это оболонь.3. Заклейте скотчем рот Сватку, болтает много.
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+1
-1
balamyt (Boston)
23.08.2023 в 21:55
Защита у Днепр1 не хуже чем у др.команд ,Но в ср.линии и в атаке нет созиданий и почти нет ударо по воротам..Хорошо что на ничью сыграли ..но нужно Спартака выиграть в ответке..
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0
0
Zimoridok64 (Мелитополь)
23.08.2023 в 22:54
Потому ,что самое дебильные построение команды под одного человека.Днепр Довбык,Реал Роналду,Барса Месси,но у этих хоть ,заменить можно было кем то ,типа Бензема,Бейл,Неймар,Суарес. А Днепр? Пусто...Так что Кучера правильно убрали,односторонний дятел.
0
0
La Scala (Milano)
23.08.2023 в 21:56
4. Днєпрапєтровск- ета гдє? Є- Дніпро
Ответить
+1
0
C_Ballack (Днепр)
23.08.2023 в 22:01
Пора уже пизд#ть этих "учителей" как кому разговаривать.
+1
-3
La Scala (Milano)
23.08.2023 в 22:08
Якщо ти "Баллак" звертаєшся до мене, ТОВ моєму пості є річ як кому " разгаварівать"?. А щодо до незрозумілої назви "Днєпрапєтровск" то такої назви не існує. Па-русскі назва звучить "Днипро". А якщо хочеш когось "пизд#ит", то запрошую до лав ЗСУ . Чи сцикотно?
+2
0
C_Ballack (Днепр)
23.08.2023 в 22:12
В батальон Милан?)))
0
0
La Scala (Milano)
23.08.2023 в 22:18
Мілан тут ні до чого. Це моя улюблена команда. Із зарубіжних. А ти краще слідкуй за своїми висерамт або приєнуйся. В нас немає мовних розбіжностей, але місто має називатися так як воно є українською. Але якщо ти рашист, то я тобі не заздрю. Поки з повагою, бувай!!!
0
0
C_Ballack (Днепр)
23.08.2023 в 22:27
Бувай, бувай)
0
0
La Scala (Milano)
23.08.2023 в 22:31
З тобою все зрозуміло... На жаль... Або на щастя
0
0
Hoy1504 (Київ)
23.08.2023 в 22:03
Лучше своему барану Сарапию скажи спасибо лучше б было б 0:1 а не красная и тогда может быть выиграли,мало что про.бал позицию так ещё всю команду поставил раком на 2 тайма.Воно даже не может с первого раза остановить нормально рвануть за футболку и была б жолтая.Этот ничтожный Спартак они должны бы были при 0:1 в равных составах уничтожить.
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0
-1
download1 (huyersk)
23.08.2023 в 21:37
Молодці, хлопці! Без Кучера ніби краще гра!
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+2
-1
Грязный Гаррик (C)
23.08.2023 в 21:35
Ну сегодня молодцы!Так всегда нужно играть.Убрали Кучера и глаза горят у ребят.Ждем победа в ответной игре!
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+4
-2

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