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Ответный матч Днепра-1 со Спартаком обслужит бригада из Венгрии

Лига конференций
(1 голосов)

Игра состоится через неделю

Ответный матч Днепра-1 со Спартаком обслужит бригада из Венгрии

Фото: zaol.hu

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Стала известна бригада арбитров, которая рассудит ответный матч "Днепр-1" - "Спартак" Трнава в рамках раунда плей-офф Лиги конференций.

Главным рефери встречи станет 39-летний Балаж Берке из Венгрии. В качестве лайнсменов выступят его соотечественники Балаж Бузаш и Балаж Серт. Четвертым судьей будет Бенце Чонка.

Матч "Днепр-1" - "Спартак" Трнава состоится 31 августа в Словакии на "Кошицкой футбольной арене". Начало - в 21:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась вничью со счетом 1:1.

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В статье: Спартак (Трнава) СК Днепр-1
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Источник:
uefa.com

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