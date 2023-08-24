Ответный матч Днепра-1 со Спартаком обслужит бригада из Венгрии

Стала известна бригада арбитров, которая рассудит ответный матч "Днепр-1" - "Спартак" Трнава в рамках раунда плей-офф Лиги конференций.

Главным рефери встречи станет 39-летний Балаж Берке из Венгрии. В качестве лайнсменов выступят его соотечественники Балаж Бузаш и Балаж Серт. Четвертым судьей будет Бенце Чонка.

Матч "Днепр-1" - "Спартак" Трнава состоится 31 августа в Словакии на "Кошицкой футбольной арене". Начало - в 21:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась вничью со счетом 1:1.