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Ответный матч Днепра-1 со Спартаком обслужит бригада из Венгрии
Игра состоится через неделю
Фото: zaol.hu
Стала известна бригада арбитров, которая рассудит ответный матч "Днепр-1" - "Спартак" Трнава в рамках раунда плей-офф Лиги конференций.
Главным рефери встречи станет 39-летний Балаж Берке из Венгрии. В качестве лайнсменов выступят его соотечественники Балаж Бузаш и Балаж Серт. Четвертым судьей будет Бенце Чонка.
Матч "Днепр-1" - "Спартак" Трнава состоится 31 августа в Словакии на "Кошицкой футбольной арене". Начало - в 21:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась вничью со счетом 1:1.
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