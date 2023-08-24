Гуцуляк: Ко второму матчу со Спартаком мы подойдем сильнее

Нападающий "Днепра-1" Алексей Гуцуляк прокомментировал ничью в первом матче против трнавского "Спартака" (1:1):

- Очень тяжелая и эмоциональная игра. Какие первые мысли после финального свистка?

- Мысли после финального свистка только положительные, потому что команда боролось и с пятой минуты, если я не ошибаюсь, играла вдесятером. И это был матч не чемпионата Украины, а игра решающей квалификации Лиги Конференций. Мы отыгрались вдесятером, потом вообще остались вдевятером. Так что для нас это положительный результат, еще и в гостях.

- Какой была подготовка к этой игре после отставки тренерского штаба?

- Наш тренер по физической подготовке не поменялся Евгений Барышников остался - он нас готовил вместе с Валерием Городовым. Было две тренировки. Собирались с ребятами, поговорили, что такая сложная ситуация и надо из нее выйти положительно. У нас задача пройти дальше в турнире и не важно, кто будет дальше тренером. Нам надо выигрывать и мы от этого отталкивались. Можно сказать, что было единение между всеми - и тренерским штабом, кто остался, и персоналом, и игроками. Это важно для всех нас, для наших семей и для всех украинцев, ведь важно видеть украинский футбол на европейской арене. Мы показываем всем, что играем в футбол, несмотря на войну и этим делаем свой вклад в нашу общую победу.

- Сегодня была немногочисленная группа болельщиков, но в конце концов их все услышали.

- Спасибо болельщикам, которые приходят и болеют за нас в разных городах Европы. Где бы мы ни играли, но везде приходят наши люди и нас поддерживают. Им большой поклон и благодарность.

- Ты сегодня вышел на позиции форварда. Несколько раз ты сыграл нападающего на сборах. Остались навыки?

- Да, я раньше действовал на этой позиции. И играл на нее еще три-четыре года назад, и в молодежной сборной играл форварда. Для меня это не чужое амплуа, могу сыграть и центрфорварда, и справа. В общем, могу сыграть на многих позициях.

- Понятно, что после удаления у команды не могло быть много моментов, но один из них, который привел к пенальти, как раз ты и создал.

- Форвард ценится либо своими голами, либо результативными передачами. Так получилось, что я заработал пенальти, а Пихаленок его забил. Но свой вклад сделала вся команда. А что-то заработать в конце атаки - это моя работа на этой позиции.

- В том эпизоде ты убрал защитника и он ударил тебя по ноге?

- Был контакт, после которого я упал. Так что там чистый пенальти.

- Что будет самым главным перед ответным матчем?

- Надо будет хорошо подготовиться. Сначала отдохнем после сегодняшнего матча, ведь была очень тяжелая игра и думаю, что ко второму матчу мы подойдем сильнее и сделаем все, чтобы пройти дальше. Да, будут дисквалифицированные игроки, но у нас хорошая ротация и проблем не должно быть.