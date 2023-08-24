Кинарейкин: В матче со Спартаком мы сражались друг за друга и за Украину тоже

19-летний голкипер "Днепра-1" Яков Кинарейкин подвел итог первого матча квалификации Кубка конференций против "Спартака" из Трнавы (1:1) .

"Матч действительно был довольно тяжелым, поскольку мы играли почти с самого начала в десятерых, но я считаю это более объединило нашу команду.

Мы сражались друг за друга и за Украину тоже. Очень благодарен коллегам по команде, которые отдали все силы и выложились на все сто процентов. Уже завтра начнем подготовку к ответному матчу. Конечно жаль, что пропустил в этом матче, но считаю, что итоговый результат положительный, особенно глядя на то, что завершали эту игру мы в с девятью игроками на поле" – сказал Кинарейкин.