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Кинарейкин: В матче со Спартаком мы сражались друг за друга и за Украину тоже
Днепр-1 выгрыз ничью в матче со словацким Спартаком
scdnipro1.com.ua
19-летний голкипер "Днепра-1" Яков Кинарейкин подвел итог первого
"Матч действительно был довольно тяжелым, поскольку мы играли почти с самого начала в десятерых, но я считаю это более объединило нашу команду.
Мы сражались друг за друга и за Украину тоже. Очень благодарен коллегам по команде, которые отдали все силы и выложились на все сто процентов. Уже завтра начнем подготовку к ответному матчу. Конечно жаль, что пропустил в этом матче, но считаю, что итоговый результат положительный, особенно глядя на то, что завершали эту игру мы в с девятью игроками на поле" – сказал Кинарейкин.
Напомним, что ответный матч между "Днепром-1" и "Спартаком" будет сыгран в Кошице 31 августа.
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