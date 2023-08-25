Стефан Решко: Гол Шапаренко в ворота Бешикташа получился шедевральным

Одним из тех, кто вчера внимательно следил за игрой киевских динамовцев в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций с турецким "Бешикташем" был известный специалист Стефан Решко. Бывший игрок "Динамо", "Черноморца" и сборной СССР прокомментировал увиденное в разговоре с корреспондентом UA-Футбол.

- В этой интересной встрече основные события развернулись во втором тайме, - вспоминает перипетии поединка в Бухаресте Стефан Михайлович. - Уступая в счете 0:1 после первой половины матча "Динамо" в целом выглядело неплохо, иногда владея преимуществом, проводя хорошие атаки, создавая острые моменты и реализуя некоторые из них. Первое взятие ворот "Бешикташа" мне очень понравилось - Шапаренко здорово пробил, этот гол получился шедевром.

Однако очень обидно, что все же пропустили на гол больше. Как нередко случается в футболе, в самом конце поединка был "нефарт". Хотя везет сильнейшим. Следует отдать должное "Бешикташу", который является хорошей командой.

Динамовцам, которые меньше чем через неделю будут играть с "Бешикташем" в Стамбуле, для обеспечения выхода в групповой турнир Лиги конференций нужно выигрывать как минимум с разницей в два мяча (ну или вновь рассчитывать на пенальти – прим.). А это нелегкое дело, особенно если учитывать бешеную поддержку, которую будет иметь турецкая команда на своем стадионе. В Стамбуле "Динамо" будет непросто, ведь болельщики "Бешикташа" - удивительно горячая публика. Впрочем, шанс есть. Но только шанс. Поэтому будем надеяться на благоприятный для динамовцев результат.