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Сабо: Непонятно, почему такое отношение судей к Динамо в матчах еврокубков

Лига конференций
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Йожеф Йожефович считает, что судьи часто ошибаются не в пользу Динамо

Сабо: Непонятно, почему такое отношение судей к Динамо в матчах еврокубков

ТК Футбол 1/2/3

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением про матч квалификации Лиги конференций, в котором киевляне уступили "Бешикташу" (2:3).

"Говорил до игры, что "Динамо" проиграет и не пройдет "Бешикташ". На сегодняшний день "Бешикташ" является приличной командой. Да, "Динамо" сыграло неплохо, но выше головы не прыгнешь. Игра была хорошей, жаль, что киевляне проиграли. Опять же, мне не нравится судейство. Почему такое отношение к "Динамо" в отдельных матчах еврокубков – непонятно. Не знаю, почему отменили гол "Динамо". Как ни игра, так у нас есть грубые ошибки судей.

Так же нельзя возвращаться на два года назад и говорить: здесь было нарушение, здесь был офсайд. Не понимаю эти новые правила, когда игрок вне игры на пять метров, это положение не фиксируют – дают играть, игроки играют и забивают. Гол отменяют и начинаются споры. Если есть нарушение, его нужно фиксировать немедленно.

Не думаю, что "Динамо" выиграет в Турции. "Бешикташ" не будет сидеть в защите, трибуны их будут гнать вперед и турецкая команда выиграет это противостояние. Киевляне сейчас совершают очень много ошибок. В этом виноваты, прежде всего те, кто тренировал юношей, потому что с ними нужно постоянно работать. Сегодня любой футболист должен уметь отбирать мяч, а у "Динамо" есть полузащитник, который не умеет этого делать. В большом футболе нужно уметь все. Эта команда - пока не "Динамо" – сказал Сабо.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
25.08.2023 в 23:02
Я тебе обьясню Сабо. Просто с судьями работают ФСБшники. Катсапские клубы не играют в Европе. Кремль не хочет видет и украинские команды там. Отсюда такие ужасные результаты наших команд на евроарене. Их просто топят судьи!
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