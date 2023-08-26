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Буряк: Ожидал от Бешикташа большего. Этот соперник точно по зубам Динамо

Лига конференций
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Эксперт дал прогноз на ответную игру

Буряк: Ожидал от Бешикташа большего. Этот соперник точно по зубам Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Бывший игрок и тренер "Динамо" Леонид Буряк прокомментировал результат первой игры киевлян в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги конференций с "Бешикташем" (2:3) и поделился ожиданиями от ответного матча.

"Ожидал от "Бешикташа" большего. Этот соперник точно по зубам "Динамо". Если бы наша команда была в другой ситуации, если бы она хотя бы играла дома, то неизвестно, как все сложилось бы в первом матче. Румыния – это не дом, это чужая страна, поэтому мы играем на нейтральном поле, а вот турки в ответном матче будут играть дома.

Шансы всегда остаются. Да, сейчас они уже не 50 на 50. Но я надеюсь, что "Динамо" разберет ошибки, будет проведена определенная ротация, и все это позволит рассчитывать на необходимый результат в ответном матче. Играть с этим "Бешикташем" можно, он тоже не совсем хорошо обороняется. Поэтому я с надеждой смотрю на ответный матч", - сказал Буряк.

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В статье: Леонид Буряк Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев) Лига конференций
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Источник:
Dynamo.kyiv.ua

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