Буряк: Ожидал от Бешикташа большего. Этот соперник точно по зубам Динамо

Бывший игрок и тренер "Динамо" Леонид Буряк прокомментировал результат первой игры киевлян в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги конференций с "Бешикташем" (2:3) и поделился ожиданиями от ответного матча.

"Ожидал от "Бешикташа" большего. Этот соперник точно по зубам "Динамо". Если бы наша команда была в другой ситуации, если бы она хотя бы играла дома, то неизвестно, как все сложилось бы в первом матче. Румыния – это не дом, это чужая страна, поэтому мы играем на нейтральном поле, а вот турки в ответном матче будут играть дома.

Шансы всегда остаются. Да, сейчас они уже не 50 на 50. Но я надеюсь, что "Динамо" разберет ошибки, будет проведена определенная ротация, и все это позволит рассчитывать на необходимый результат в ответном матче. Играть с этим "Бешикташем" можно, он тоже не совсем хорошо обороняется. Поэтому я с надеждой смотрю на ответный матч", - сказал Буряк.