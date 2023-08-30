Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гюнеш: Наша задача на ответный матч с Динамо — сыграть так, чтобы выйти в групповой этап
Также интересен спич турецкого тренера о переносе матчей местного чемпионата
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф раунде квалификации Лиги конференций с "
"Наша задача на ответный матч с "Динамо“ — сыграть так, чтобы выйти в групповой этап Лиги конференций. Мы выходим на поле с преимуществом после первого матча. Игра в той встрече позволила нам лучше узнать соперника. В этом плане нам теперь будет проще.
Мы тщательно готовились к предстоящему матчу, все игроки очень хорошо поработали. И теперь мы хотим сыграть так, чтобы наши усилия были вознаграждены результатом, к которому мы стремимся.
Но есть и плохие новости. В ответном матче у нас будут проблемы на двух позициях. Амарти и Масуаку из-за травм не сыграют. Впрочем, их заменят футболисты с опытом игры на этих позициях и, уверен, они тоже отдадут себя в матче без остатка и сделают всё возможное для того, чтобы помочь команде достичь необходимого результата.
Перенос нашего матча в чемпионате Турции между двумя поединками с "Динамо“? Наша футбольная федерация пошла навстречу всем участникам еврокубков от Турции. Важно критиковать только тогда, когда что-то сделано неправильно, и ценить, когда сделаны правильные вещи. Решение о переносе — это больше инициатива футбольной федерации, которая тем самым продемонстрировала заботу об интересах отечественных клубов, выступающих в еврокубках. И я считаю, это абсолютно правильный подход", — сказал Гюнеш.
Напомним, что матч "Бешикташ" - "Динамо" состоится в четверг, 31 августа, и начнется в 21:00.
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Спартак (Трнава). Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Орбан: Украина не сможет победить РФ в войне из-за количественного превосходства российской армии
- "Все решится сегодня-завтра". Мирон Маркевич - о переговорах Карпат с капитаном Александрии
- Гарантии есть только у Зари, но не у Динамо и Днепра-1. О еврокубковых матчах недели
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
Новости по теме
- 14:20 Зарубежные Гюнеш: Нам необходимо быть осторожными в ответном матче с Динамо
- 08:46 Зарубежные Гюнеш: Счастливы обыграть Динамо. Надеюсь, во второй игре мы продолжим в таком же духе
- 06:23 Прогнозы на футбол Галстук не предлагать. Динамо - Бешикташ. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 24.08.2023