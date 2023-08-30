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Гюнеш: Наша задача на ответный матч с Динамо — сыграть так, чтобы выйти в групповой этап

Лига конференций
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Также интересен спич турецкого тренера о переносе матчей местного чемпионата

Гюнеш: Наша задача на ответный матч с Динамо — сыграть так, чтобы выйти в групповой этап

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф раунде квалификации Лиги конференций с "Динамо" в Стамбуле. Напомним, первая встреча соперников завершилась поражением украинской команды со счетом 2:3.

"Наша задача на ответный матч с "Динамо“ — сыграть так, чтобы выйти в групповой этап Лиги конференций. Мы выходим на поле с преимуществом после первого матча. Игра в той встрече позволила нам лучше узнать соперника. В этом плане нам теперь будет проще.

Мы тщательно готовились к предстоящему матчу, все игроки очень хорошо поработали. И теперь мы хотим сыграть так, чтобы наши усилия были вознаграждены результатом, к которому мы стремимся.

Но есть и плохие новости. В ответном матче у нас будут проблемы на двух позициях. Амарти и Масуаку из-за травм не сыграют. Впрочем, их заменят футболисты с опытом игры на этих позициях и, уверен, они тоже отдадут себя в матче без остатка и сделают всё возможное для того, чтобы помочь команде достичь необходимого результата.

Перенос нашего матча в чемпионате Турции между двумя поединками с "Динамо“? Наша футбольная федерация пошла навстречу всем участникам еврокубков от Турции. Важно критиковать только тогда, когда что-то сделано неправильно, и ценить, когда сделаны правильные вещи. Решение о переносе — это больше инициатива футбольной федерации, которая тем самым продемонстрировала заботу об интересах отечественных клубов, выступающих в еврокубках. И я считаю, это абсолютно правильный подход", — сказал Гюнеш.

Напомним, что матч "Бешикташ" - "Динамо" состоится в четверг, 31 августа, и начнется в 21:00.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев) Шенол Гюнеш
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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