Ванат: От матча с Бешикташем я ожидаю только прохода в следующий раунд

Форвард " Динамо " Владислав Ванат поделился ожиданиями от ответного поединка плей-офф раунда Лиги чемпионов с "Бешикташем". Первый, условно домашний матч киевляне проиграли со счетом 2:3.

"От завтрашнего матча я ожидаю только прохода в следующий раунд. "Бешикташ" - очень хорошая команда, но нам известны их слабые места, поэтому мы постараемся использовать их, - сказал Ванат.

Напомним, что матч "Бешикташ" - "Динамо" состоится в четверг, 31 августа, и начнется в 21:00.