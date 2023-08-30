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Ванат: От матча с Бешикташем я ожидаю только прохода в следующий раунд
Киевляне в четверг поборются за группу Лиги конференций
фото - ФК Динамо Київ
Форвард "
"От завтрашнего матча я ожидаю только прохода в следующий раунд.
"Бешикташ" - очень хорошая команда, но нам известны их слабые места, поэтому мы постараемся использовать их, - сказал Ванат.
Напомним, что матч "Бешикташ" - "Динамо" состоится в четверг, 31 августа, и начнется в 21:00.
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