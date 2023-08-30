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Ванат: От матча с Бешикташем я ожидаю только прохода в следующий раунд

Лига конференций
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Киевляне в четверг поборются за группу Лиги конференций

Ванат: От матча с Бешикташем я ожидаю только прохода в следующий раунд

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

Форвард "Динамо" Владислав Ванат поделился ожиданиями от ответного поединка плей-офф раунда Лиги чемпионов с "Бешикташем". Первый, условно домашний матч киевляне проиграли со счетом 2:3.

"От завтрашнего матча я ожидаю только прохода в следующий раунд.

"Бешикташ" - очень хорошая команда, но нам известны их слабые места, поэтому мы постараемся использовать их, - сказал Ванат.

Напомним, что матч "Бешикташ" - "Динамо" состоится в четверг, 31 августа, и начнется в 21:00.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
ФК Динамо

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