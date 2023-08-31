Днепр-1 и Спартак Трнава определились с комплектами формы на матч ЛК

Сегодня, 31 августа, "Днепр-1" проведет ответный матч плей-офф раунда Лиги конференций против "Спартака" Трнава. Обе команды сыграют в тех же комплектах, что и в первой игре.

Днепряне выйдут на поле в основной желтой форме, а вратарь будет играть в красной экипировке. Словаки будут в черном комплекте, а их вратарь - в оранжевом.

Матч "Днепр-1" - "Спартак" Трнава состоится сегодня, 31 августа в словацком Кошице. Начало - в 21:00 по Киеву. Первая игра завершилась вничью 1:1.