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Днепр-1 и Спартак Трнава определились с комплектами формы на матч ЛК

Лига конференций
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Те же, что были и на первую игру

Днепр-1 и Спартак Трнава определились с комплектами формы на матч ЛК

scdnipro1.com

Новина українською

Сегодня, 31 августа, "Днепр-1" проведет ответный матч плей-офф раунда Лиги конференций против "Спартака" Трнава. Обе команды сыграют в тех же комплектах, что и в первой игре.

Днепряне выйдут на поле в основной желтой форме, а вратарь будет играть в красной экипировке. Словаки будут в черном комплекте, а их вратарь - в оранжевом.

Матч "Днепр-1" - "Спартак" Трнава состоится сегодня, 31 августа в словацком Кошице. Начало - в 21:00 по Киеву. Первая игра завершилась вничью 1:1.

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В статье: Спартак (Трнава) СК Днепр-1
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