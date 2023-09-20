  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Чурко: Самое главное в группе ЛК постараться выжать максимум в номинально домашних матчах
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чурко: Самое главное в группе ЛК постараться выжать максимум в номинально домашних матчах

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Хавбек Зари считает, что в группе нет топ-клубов

Чурко: Самое главное в группе ЛК постараться выжать максимум в номинально домашних матчах

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Хавбек "Зари" Вячеслав Чурко поделился своими ожиданиями от матчей группового раунда Лиги конференций.

"Не скажу, что в нашей группе собрались топ-клубы. Считаю "Гент" фаворитом группы. Мы принимаем их в первом матче и уже потихоньку готовимся к ним, изучаем в какой тактике они играют. Можно предполагать, что они дадут играть в футбол и сами будут играть.

Однозначно не будет легких матчей. Исландский "Брейдаблик" может стать сюрпризом. С ними, возможно, где-то придется терпеть. Бойцовские качества могут выйти на первый план. Плюс мы играем второй тур у них на выезде, климат может сыграть свою роль, плюс нас будет ждать тяжелая дорога.

Нам самое главное в номинально домашних матчах постараться выжать максимум. И стремиться выйти из группы. Наша задача именно такая", - сказал Чурко.

Напомним, что "Заря" стартует в группе ЛК матчем против бельгийского "Гента", который состоится в четверг, 21 сентября.

Также отметим, что в группе луганчан исландский "Брейдаблик" и "Маккаби" Тель-Авив.

По теме
yellow-arrow
Лилль – Олимпия. 2:0. Паулу Фонсека везет во Францию 3 очка
yellow-arrow
Легия - Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 21.09.2023
yellow-arrow
Заря — Гент. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Вячеслав Чурко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ ТБ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде