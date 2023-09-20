Чурко: Самое главное в группе ЛК постараться выжать максимум в номинально домашних матчах

Хавбек " Зари " Вячеслав Чурко поделился своими ожиданиями от матчей группового раунда Лиги конференций.

"Не скажу, что в нашей группе собрались топ-клубы. Считаю "Гент" фаворитом группы. Мы принимаем их в первом матче и уже потихоньку готовимся к ним, изучаем в какой тактике они играют. Можно предполагать, что они дадут играть в футбол и сами будут играть.

Однозначно не будет легких матчей. Исландский "Брейдаблик" может стать сюрпризом. С ними, возможно, где-то придется терпеть. Бойцовские качества могут выйти на первый план. Плюс мы играем второй тур у них на выезде, климат может сыграть свою роль, плюс нас будет ждать тяжелая дорога.

Нам самое главное в номинально домашних матчах постараться выжать максимум. И стремиться выйти из группы. Наша задача именно такая", - сказал Чурко.