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Чурко: Самое главное в группе ЛК постараться выжать максимум в номинально домашних матчах
Хавбек Зари считает, что в группе нет топ-клубов
Фото: ФК Зоря Луганськ
Хавбек "
"Не скажу, что в нашей группе собрались топ-клубы. Считаю "Гент" фаворитом группы. Мы принимаем их в первом матче и уже потихоньку готовимся к ним, изучаем в какой тактике они играют. Можно предполагать, что они дадут играть в футбол и сами будут играть.
Однозначно не будет легких матчей. Исландский "Брейдаблик" может стать сюрпризом. С ними, возможно, где-то придется терпеть. Бойцовские качества могут выйти на первый план. Плюс мы играем второй тур у них на выезде, климат может сыграть свою роль, плюс нас будет ждать тяжелая дорога.
Нам самое главное в номинально домашних матчах постараться выжать максимум. И стремиться выйти из группы. Наша задача именно такая", - сказал Чурко.
Напомним, что "Заря" стартует в группе ЛК матчем против бельгийского "Гента", который состоится в четверг, 21 сентября.
Также отметим, что в группе луганчан исландский "Брейдаблик" и "Маккаби" Тель-Авив.
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