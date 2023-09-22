ЛК. Динамо Загреб громит Астану, а Клаксвик, Брейдаблик и Баллкани были в шаге от сенсаций

Завершились все матчи первого тура группового этапа Лиги Конференций. Делать какие-то выводы на основе этих результатов пока рано, впрочем отмечать тенденции уже можно. Рассмотрим подробнее, что произошло в матчах последнего на сегодня временного слота в рамках третьего еврокубка.

Группа А

"Слован" Братислава (Словакия) — "Клаксвик" (Фарерские острова) 2:1

Голы: Вайсс (54), Чаврич (74) — Павлович (49)

Чемпионы Фарерских островов еще никогда в своей истории не выходили в групповой этап ни одного из еврокубков и играя на выезде против крепкого "Слована" им даже удалось открыть счет в дебюте второго тайма. Впрочем такой наглости от гостей словацкий коллектив долго не терпел, забив в ответ уже через 5 минут. А уже во второй половине второго тайма они все же нашли свой второй гол. Сенсации не произошло, "Слован" забрал свои три очка.

Группа В

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) — "Брейдаблик" (Исландия) 3:2

Голы: Мекон (12), Захави (25), Битон (32) — Ольсен (44, 55)

Хозяева поля настолько уверенно залетели в первый тайм, что после того, как они отправили в ворота исландцев три мяча, показалось, что шансов у "Брейдаблика" уже не будет. Однако три пропущенных мяча не заставили гостей опустить руки и благодаря усилиям 33-летнего нападающего Клеминта Ольссена они вернулись в игру. Но на полноценный камбэк их не хватило, поэтому справедливая, хоть и непростая победа "Маккаби".

Группа С

"Динамо" Загреб (Хорватия) — "Астана" (Казахстан) 5:1

Голы: Петкович (42, 53, оба с пенальти), Булат (58), Марин (85), Халилович (90+3) — Оганесян (78)

Если посмотреть чисто на забитые голы, то может показаться, что загребскому коллективу частично повезло победить в этом матче, ведь два гола с пенальти, один гол прямым ударом со штрафного. Впрочем это не должно вводить вас в заблуждение, поскольку игровое преимущество "Динамо" было колоссальным. Им лишь не удавалось завершать свои хорошие атаки с игры, но на помощь пришли стандарты, которыми они эффективно, а в моменте с третьим голом и эффектно, воспользовались. "Астана", несмотря на забитый гол престижа, была разбита без шансов, казахстанская команда возвращается домой ни с чем.

Группа С

"Виктория" Пльзень (Чехия) — "Баллкани" (Косово) 1:0

Гол: Колвах (73)

Чехи слишком долго давили на ворота своих соперников, прежде чем им удалось открыть счет. "Баллкани" держались как могли и в один момент поверили в то, что им может удасться поехать домой с ничьей в активе. Впрочем хозяева забирают заслуженные три очка, хотя дались они им не так просто.

Группа D

"Брюгге" (Бельгия) — "Бешикташ" (Турция) 1:1

Голы: Ванакен (77) — Тосун (88)

Стоит отметить, что "Брюгге" явно превосходил своего соперника по игре. Они систематически создавали опасные моменты у ворот турок и нашли мячом сетку ворот Мерта Гюнока лишь под конец встречи. "Бешикташ", несмотря на ограниченное количество моментов, нашел свой ответ и сравнял счет. Бельгийцы могли рассчитывать на большее, а турки точно возвращаются домой довольными.

Группа D

"Лугано" (Швейцария) — "Буде-Глимт" (Норвегия) 0:0

Голы: нет.

Наверное, плохое состояние футбольного газона и мощный ливень в Швейцарии не позволили командам показать свою настоящую силу. Было заметно, что соперники слишком сильно полагались на удары с дистанции, впрочем голкиперы не спали. Поэтому нули на табло при не очень зрелищной игре.