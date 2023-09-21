Невероятный камбэк от дебютантов еврокубков из Боснии. Зриньски – АЗ. 4:3 – Видео обзор матча

"Зриньски" из Боснии и Герцеговины совершил невероятный камбэк против "АЗ" отыгрывашись с 0:3 после первого тайма. Команда забила победный мяч на 81-ой минуте противостояния.

"АЗ" доминировал весь первый тайм, но во втором, похоже, слишком расслабился. В итоге маленькая боснийская команда наказала нидерландцев.

Лига конференций групповой этап 1-й тур

"Зриньски" – "АЗ" 4:3

Голы: 48', 81' З. Кожуль, 68' Й. Чорлука, 71' А. Хрванович, – 10' М. ван Бредероде, 32' С. Мейнанс, 44' Д. Де Вит