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Никита Каменюка: Одно очко в Люблине может быть для Зари на вес золота

Лига конференций
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В игре луганчан просматривается тренерская рука нового рулевого

Никита Каменюка: Одно очко в Люблине может быть для Зари на вес золота

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Многолетний капитан луганской "Зари" Никита Каменюка, завершивший выступления в профессиональном футболе три года назад, поделился с корреспондентом UA-Футбол своими впечатлениями о вчерашнем поединке луганчан в 1-м туре группового раунда Лиги конференций 2023/24 с бельгийским "Гентом" (1:1).

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- В матче против "Гента" была выбрана правильная тактика, - считает Каменюка. – Луганчане сопоставляли свои сильные качества и сильные качества бельгийской команды. Разумеется, хотелось бы, чтобы в этом поединке "Заря" выиграла, но даже одно очко, заработанное накануне на "Люблин Арене", в дальнейшем может оказаться для нее на вес золота. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Если же анализировать вчерашний матч, то луганчане играли цельно. Видна тренерская рука Валерия Кривенцова, который ставит игру и пытается наладить связи. Лично мне это импонирует больше, чем то, что было до него.

- Что скажете о вратаре "Зари" Никите Турбаевском?

- У него, как у молодого парня, есть как много плюсов, так и минусов. Я знаю, что в прошлых играх он не раз выручал, но случалось, что и допускал ляпы. Опять же – все это молодость. А молодости, как известно, свойственна нестабильность. И к этому все должны быть готовы. Нынешняя "Заря" - команда, состоящая в основном из молодых футболистов, она только строится. Нужно время.

- Как оцениваете приобретение в лице панамского нападающего Герреро?

- В каждом матче у него есть голевые моменты, и это плюс. Ведь есть такие нападающие, которые играют-играют, а найти шанс для взятия ворот так и не могут. А раз у Герреро они есть – значит, он правильно располагается. Игра панамца мне импонирует. Из имеющихся в распоряжении тренерского штаба футболистов он - самый сильный в "Заре". Ему лишь остается забивать голы, что он и делает. Понятно, что этот легионер может забивать и больше, но… Имеем то, что имеем. Как бы там ни было, считаю Герреро хорошим приобретением.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Каменюка
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Источник:
UA-Футбол

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