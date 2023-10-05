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ЛК. Историческая ничья Клаксвика, сенсация в Косово и тяжелое фиаско обидчиков Динамо
Вечер сенсаций в Лиге конференций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига конференций, групповой этап. 2-й тур
Группа А
"Олимпия" Любляна (Словения) - "Слован" Братислава (Словакия) 0:1
Гол: Чаврич 55 (п)
"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Лилль" (Франция) 0:0
Битва чемпионов Словении и Словакии осталась за последними. Гости из Братиславы создали тонну моментов (почти на 3 ожидаемых гола), но из-за плохой реализации соперников разделил единственный точный удар Александара Чаврича с пенальти. После второй победы кряду "Слован" захватывает лидерство в группе А, в то время как "Олимпия" идёт на дне с нулём в графе очки.
В параллельной встрече дебютант еврокубков "Клаксвик" набрал первый пункт в истории футбола Фарерских островов. Случилось это благодаря нулевой ничьей с французским "Лиллем". Паулу Фонсека думал справиться с новичками резервным составом, выставив в старте лишь одного основного игрока. Как видим, прогадал.
Группа В
"Гент" (Бельгия) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) 2:0
Голы: Туссудали 39, 90+2 (п)
В группе B после второго тура полностью поменялся расклад. "Маккаби" потерял лидерство после поражения от "Гента". Парни Робби Кина вяло смотрелись на выезде и проиграли в два мяча из-за дубля Тарика Туссудали. Теперь бельгийцы делят первую строчку с "Зарей" после их
Группа С
"Балкани" (Косово) - "Динамо" Загреб (Хорватия) 2:0
Голы: Крюэзю 44, Хамиди 83
Кроме Фарер, ликовали сегодня и в Косово. Дело в том, что местный чемпион "Балкани" добыл свою вторую в истории победу в еврокубках. И первую на своём поле. Обыграли косовары не кого-нибудь, а само "Динамо" Загреб. По статистике игра была скорее на 0:0, но "Балкани" умудрились выжать максимум из своих возможностей, и забили два мяча.
Группа D
"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Брюгге" (Бельгия) 0:1
Гол: Ванакен 20
"Бешикташ" (Турция) - "Лугано" (Швейцария) 2:3
Голы: Абубакар 38, 52 - Алиседа 81, Влади 86, Гргич 90
Удаление: Розье 61 (хозяева)
Была своя сенсация и в квартете D. Капитан "Брюгге" Ханс Ванакен использовал редкий шанс своей команды в игре с "Буде-Глимт", принеся бельгийцам победу в Норвегии. Хотя хозяева всё же выглядели предпочтительнее в этой дуэли.
В это же время в Стамбуле произошёл чудесный камбек. Обидчики киевского "Динамо" из "Бешикташа" за полчаса до финального свистка лениво вели 2:0 в поединке с "Лугано" благодаря дублю Венсана Абубакара.
Но тут случилось удаление Валентина Розье, перевернувшего игру. Швейцарцы попёрли вперёд, долго искали путь к воротам, но как только нашли – их было не остановить. В последней 10-минутке "Лугано" забил трижды, уехав из Стамбула с трема очками.
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