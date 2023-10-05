ЛК. Историческая ничья Клаксвика, сенсация в Косово и тяжелое фиаско обидчиков Динамо

Лига конференций, групповой этап. 2-й тур

Группа А

"Олимпия" Любляна (Словения) - "Слован" Братислава (Словакия) 0:1

Гол: Чаврич 55 (п)

"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Лилль" (Франция) 0:0

Битва чемпионов Словении и Словакии осталась за последними. Гости из Братиславы создали тонну моментов (почти на 3 ожидаемых гола), но из-за плохой реализации соперников разделил единственный точный удар Александара Чаврича с пенальти. После второй победы кряду "Слован" захватывает лидерство в группе А, в то время как "Олимпия" идёт на дне с нулём в графе очки.

В параллельной встрече дебютант еврокубков "Клаксвик" набрал первый пункт в истории футбола Фарерских островов. Случилось это благодаря нулевой ничьей с французским "Лиллем". Паулу Фонсека думал справиться с новичками резервным составом, выставив в старте лишь одного основного игрока. Как видим, прогадал.

Группа В

"Гент" (Бельгия) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) 2:0

Голы: Туссудали 39, 90+2 (п)

В группе B после второго тура полностью поменялся расклад. "Маккаби" потерял лидерство после поражения от "Гента". Парни Робби Кина вяло смотрелись на выезде и проиграли в два мяча из-за дубля Тарика Туссудали. Теперь бельгийцы делят первую строчку с "Зарей" после их удачного визита в Рейкьявик .

Группа С

"Балкани" (Косово) - "Динамо" Загреб (Хорватия) 2:0

Голы: Крюэзю 44, Хамиди 83

Кроме Фарер, ликовали сегодня и в Косово. Дело в том, что местный чемпион "Балкани" добыл свою вторую в истории победу в еврокубках. И первую на своём поле. Обыграли косовары не кого-нибудь, а само "Динамо" Загреб. По статистике игра была скорее на 0:0, но "Балкани" умудрились выжать максимум из своих возможностей, и забили два мяча.

Группа D

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Брюгге" (Бельгия) 0:1

Гол: Ванакен 20

"Бешикташ" (Турция) - "Лугано" (Швейцария) 2:3

Голы: Абубакар 38, 52 - Алиседа 81, Влади 86, Гргич 90

Удаление: Розье 61 (хозяева)

Была своя сенсация и в квартете D. Капитан "Брюгге" Ханс Ванакен использовал редкий шанс своей команды в игре с "Буде-Глимт", принеся бельгийцам победу в Норвегии. Хотя хозяева всё же выглядели предпочтительнее в этой дуэли.

В это же время в Стамбуле произошёл чудесный камбек. Обидчики киевского "Динамо" из "Бешикташа" за полчаса до финального свистка лениво вели 2:0 в поединке с "Лугано" благодаря дублю Венсана Абубакара.

Но тут случилось удаление Валентина Розье, перевернувшего игру. Швейцарцы попёрли вперёд, долго искали путь к воротам, но как только нашли – их было не остановить. В последней 10-минутке "Лугано" забил трижды, уехав из Стамбула с трема очками.