ЛК. Астон Вилла вырывает победу на 90+, сенсация в Салониках и безжалостный разгром от Норшеланна

Завершились все матчи второго тура группового этапа Лиги Конференций. Интересного хватает, поэтому предлагаем вместе разобраться, что происходило в поединках, которые закрывали сегодняшний игровой день.

Группа E

"Астон Вилла" (Англия) — "Зринськи" (Босния и Герцоговина) 1:0

Гол: Макгинн (90+4)

Очень долго "вилланы" искали свой забитый гол против скромного "Зрински". Первый матч против "Легии" они проиграли, поэтому позволить себе потерять очки во втором матче подряд просто не могли. Спас свою команду Джон Макгинн, забивший уже в компенсированное арбитром время. Выстраданная минимальная победа.

Группа E

"АЗ" (Нидерланды) — "Легия" (Польша) 1:0

Гол: Павлидис (52)

Непростой матч состоялся в Нидерландах, куда приехали неуступчивая "Легия", которая уже обыграла в первом туре "Астон Виллу". Сегодня подобного подвига повторить не удалось. Несмотря на то, что с 66 минуты хозяева поля были в меньшинстве, удержать преимущество в один гол им все же удалось. Единственный гол во втором тайме от "АЗ" решил судьбу всей встречи.

Группа F

"Чукарички" (Сербия) — "Генк" (Бельгия) 0:2

Голы: Гейнен (10), Пейнтсил (21, с пенальти)

В Сербию приехали гости из Генка, которые имеют достаточно еврокубкового опыта, что подобные матчи выигрывать в экономном режиме. Именно так и произошло в этом случае. "Чукарчики" продержались без пропущенного гола всего 10 минут. Впоследствии "Генк" удвоил собственное преимущество, сербскому коллективу не нашлось что на это ответить.

Группа F

"Фиорентина" (Италия) — "Ференцварош" (Венгрия) 2:2

Голы: Барак (67), Иконе (90+4) — Варга (25), Сиссе (53)

Казалось, что поражение команды Винченцо Итальяно против Ференцвароша станет главной сенсацией сегодняшнего игрового дня. Но Джонатан Иконе спас свою команду от поражения на последних секундах игрового времени. Конечно, результат все равно остается в определенной степени сенсационным, впрочем венгры были в шаге от победы, аппетит приходит во время трапезы, поэтому теперь они утешаются только ничьей.

Группа G

"Абердин" (Шотландия) — "ГИК" (Финляндия) 1:1

Голы: Мийовски (79) — Радулович (59)

Матч, который заканчивался последним среди всего слота, а все из-за задержки в игре в первом тайме. "Абердин" точно рассчитывал на положительный для себя результат, учитывая уровень соперника, который к ним пожаловал. Впрочем произошло немного по-другому. Гости из Финляндии неожиданно открыли счет и едва не одержали победу на выезде. Только под конец встречи шотландцам удалось хотя бы сравнять результат и избежать поражения.

Группа G

"ПАОК" (Греция) — "Айнтрахт" (Германия) 2:1

Голы: Живкович (28), Кульеракис (90+2) — Мармуш (68)

Греческий коллектив поразил своей настойчивостью, благодаря которой они в итоге создали главную сенсацию игрового дня. Им удалось обыграть мощный немецкий "Айнтрахт", забив победный гол в компенсированное арбитром время.

Группа H

"Норшеланн" (Дания) — "Лудогорец" (Болгария) 7:1

Голы: Ингвартсен (2, с пенальти), Осман (11), Тверсков (31), Нигрен (33, 75), Сон (68, автогол), Расмуссен (86) — Вердон (9, с пенальти)

"Норшеланн" просто поиздевался над гостями из Болгарии. Причем дело не только в мощности и слаженности датского коллектива. Победа здесь была добыта не в последнюю очередь благодаря подаркам и детским ошибкам болгар, которые иногда забывали как отдавать точные передачи на своей половине поля.

Группа H

"Спартак" Трнава (Словакия) — "Фенербахче" (Турция) 1:2

Голы: Офори (88) — Кент (70), Кинг (81)

Стамбульцы провели весь матч на чужой половине поля, но долгое время мяч просто отказывался залетать в ворота словацкого "Спартака". Впрочем, во второй половине встречи Кент и Кинг нашли свои моменты. На них хозяева поля даже успели ответить своим взятием ворот, но этого было мало.