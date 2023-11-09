Израильское Динамо против Зари. Маккаби Тель-Авив желает подтвердить статус народной команды

"Маккаби" Тель-Авив - израильский мадридский "Реал", израильское "Динамо". Самая популярная и титулованная команда страны. Для нее одна победа с разницей в один мяч - неудача, ничья - провал, поражение - катастрофа. Народная команда. О баскетбольном "Маккаби" говорили "команда страны", а его враги - "команда, владеющая страной". Намекая на судейский и административный произвол.

"Маккабизм" до сих пор остается термином, означающим умение и стремление побеждать всегда и любой ценой.

"Мы "Маккаби", а вы кто вообще такие?!", "только в Тель-Авиве есть "Маккаби", - любимые кричалки и баннеры его болельщиков. И в баскетболе, и в футболе. И они не исчезают, даже когда в Высшем дивизионе по 6-7 "Маккаби", тель-авивский не выигрывал чемпионат три года подряд, а хайфский, злейший враг, взял все три, да и в Еврокубках исторически лучше.

"Маккаби" Тель-Авив был в групповом турнире Лиги Чемпионов дважды, а "Маккаби" Хайфа - трижды. Первый никогда не был даже в 1/8 финала какого-либо Еврокубка, а второй однажды был в 1/4 плюс дважды - в 1/8.

Если считать последние и сорок, и 50, и 60 лет, по чемпионским титулам "Маккаби" Хайфа впереди. С 1983-го года - даже со счетом 15:9. Но это нисколько не уменьшает презрение тель-авивских "желтых" к хайфским "зеленым". Ненависть между болельщиками сумасшедшая, и нормального разговора между ними в соцсетях просто не увидеть. Лишь нынешняя война объединила и заставила желать успеха друг другу в Европе.

Легионеры маккавеев

Два из трех выходов в 1/16 финала Еврокубков в своей истории "Маккаби" Тель-Авив оформил совсем недавно. В сезонах 2020/21 и 2021/22. И на тех стадиях очень прилично боролся с "Шахтером" и ПСВ. Но чемпионат Израиля в тех сезонах не выиграл. А в сезоне 2022/23 даже не сумел занять второе место.

И это все при том, что уже 14 лет, во времена правления канадского миллиардера Митчелла Гольдхара, его бюджет неизменно наибольший в лиге, а 11 лет команду тренируют лишь иностранцы. Причем такие известные люди как Оскар Гарсия, Паулу Соуза, Петер Бос, Славиша Йоканович, Жорди Кройф, Владимир Ивич, Гиоргиос Донис, Шота Арвеладзе, Младен Крстаич, Айтор Каранка.

Гарсия получил работу в "Сент-Этьене", "Зальцбурге", "Олимпиакосе", "Сельте" после и именно благодаря работе в "Маккаби". Соуза из "Маккаби" отправился в "Базель" и "Фиорентину". Бос из "Маккаби" сразу же отправился в "Аякс", далее был в дортмундской "Боруссии", "Байере" и "Лионе", сейчас в ПСВ. Кройф после "Маккаби" добрался до поста спортивного директора в "Барселоне".

11 лет назад под руководством спортдира Кройфа "Маккаби" стал новатором в израильском футболе, его локомотивом. Тогда в стране все смеялись над технологией, датчиками, этими "лифчиками", которые он привез. Смеялись даже над должностью спортдира, не понимая, зачем она нужна. Он изменил все. Все мышление. Принес профессионализм, прекратил сливы информации прессе.

А в академии Патрик Ван Леувен вырастил игроков сборных Израиля - вице-чемпионов Европы U19-2022, полуфиналистов Чемпионата Мира U20-2023 и молодежного Евро-2023. Еще в 2018-ом году, когда Финансовый Фейр-Плей схватил клуб за горло, вместо легионеров начали играть свои воспитанники. И выиграли два взрослых чемпионата Израиля подряд в одни ворота.

Новые Англия и Ирландия

Правда, после этого все начало ломаться. Кройф ушел, его смену долго не могли найти. Затем впервые с 2012-го года спортивным и Генеральным директорами назначили израильтян. И "Маккаби" быстро стал обычным клубом. Без четкого плана, без скаутинга, с постоянными скандалами и сливами информации. Он стал израильским клубом.

Да, это плохо. Поскольку вокруг этого "Реала" и "Динамо" всегда крутятся местные "сердца", легенды клуба, пытающиеся влиять, критиковать, вытягивать преференции, указывать, сливать, передавать сливы, нагнетать за кулисами. Всегда крутятся СМИ, пытающиеся делать то же самое. Свистопляска всегда сумасшедшая. Иностранцы все это отбивали. Местные растворились в этом.

Возвращение воспитанников академии также не помогло. Дор Перец, Йонатан Коэн, Дан Битон оглушительно провалились в Серии А, Серии Б и даже Болгарии, но приехали с увеличенными зарплатами и эго. Да и в целом команда была построена настолько криво, что в составе почти не было вингеров. Зато куча опорников и форвардов.

У тренеров также ничего не получалось. Робби Кин - уже шестой с лета 2020-го. Причем пятеро до него - Донис, ван Леувен, Крстаич, Ивич, Каранка - начинали мощно, почти догоняли Хайфу, но затем разваливались. Команда будто шла по одному и тому же проклятому кругу результатов, начинались ссоры тренеров с игроками и руководством.

Каранку и вовсе заносило. Он уже нес полный бред. Говоря, что Хайфа не заслуживает титула чемпиона, потому что в очных матчах всегда проигрывает Тель-Авиву. После чего она еще и как назло победила в очном матче. Что она три сезона ничего не делала на поле, но выиграла три чемпионата. Его еще и поздновато уволили. Лишь в конце июня, то есть уже после начала подготовки к сезону 2023/24.

Потому и нового тренера брали в авральном режиме. Потому и взяли Робби Кина, который главным тренером работал лишь пару месяцев в Индии в 2018-ом году, а затем - лишь ассистентом в "Миддлсбро", "Лидсе" и в сборной Ирландии. Даже в самой Ирландии сильно удивились, что клуб с такими амбициями взял такого тренера.

Впрочем, Кин и его новый тренерский штаб, в том числе легенда длинных вбрасываний аута Рори Дилэп, быстро изменили команду. Прежде всего настроение. "Маккаби" заиграл в скоростной футбол, с желанием, с энтузиазмом. Заиграл вертикально, в противоречие банальным перекатываниям мяча и огромным процентам владения мячом последних лет.

Привел этот штаб новый Генеральный директор англичанин Бен Мэнсфорд, вернувшийся в клуб после четырех лет отсутствия. Также новый Гендир привел Технического директора Доминика Прайса прямо из "Ливерпуля", где тот работал аналитиком. А израильские Гендир и спортдир уволены из клуба.

Мэнсфорд и Прайс успели подписать всех легионеров перед началом сезона, а не в конце августа-начале сентября, как в предыдущие три года. Еще и очень выгодно продали форварда Джордже Йовановича и вратаря Даниэля Переца (последнего - в "Баварию"). Состав теперь сбалансирован, не перезагружен. Даже в целом легионеров немного - шесть плюс двое натурализованных, которые давно в стране.

Оборванное начало

Команда начала сезон с 11-ти побед и трех ничьих в 14-ти матчах во всех турнирах. Играя в яркий веселый быстрый футбол и вновь собирая полный стадион. Причем из этих 11-ти побед семь разгромных, в том числе в дерби над "Хапоэлем" со счетом 5:0.

Функционировали и центральная ось, и фланги. Опорник Дор Перец успел забить шесть мячей во всех турнирах. Его подключения в штрафную и на ее линию без мяча обескураживали соперников. А Габи Каниковски всегда бежит вперед с мячом, что добавляет вариативности. Вингер Дан Битон также забил шесть. Запасной форвард Дор Турджеман за 265 минут на поле успел забить четыре.

Ну а на счету 36-летнего Эрана Захави (он вернулся летом 2022-го из ПСВ Эйндховен, где забил 37 мячей и отдал 16 ассистов в 79-ти матчах) уже десять голов. Из них шесть - в Лиге Конференций. В принципе, он и в предыдущем сезоне забил 26. Но тогда тащил "Маккаби" на горбу сам. Теперь он - часть командного механизма и двигается почти как в молодые годы. Понял, что нужно.

Правда, скептики говорили, что Кубок ТОТО - не важный турнир, в лиге команда еще не встречалась ни с одной из Топ-5 предыдущего сезона, а в Лиге Конференций прошла крайне слабые молдовский "Петрокуб" и словенский "Целье", мучалась с АЕКом из Ларнаки. 3:2 дома над "Брейдабликом" в группе также мало кого впечатлил, а затем состоялось полное поражение в Генте (0:2).

Ну а через два дня после "Гента", седьмого октября, началась война, и яркая команда была вынуждена остановиться. Возможно, такой игры уже и не будет вовсе. И мы так и не узнаем, была ли она по-настоящему яркой и мощной, или же ей просто повезло с календарем и энтузиазмом начала сезона.

Команда за народ

На что сейчас способен "Маккаби"? Его легионеры сразу же покинули Израиль и, почему-то, их не собирали вместе для тренировок в Европе. Собрали в Польше лишь в прошлую среду. Тогда пришлось даже задействовать Дилэпа как игрока и взять местного польского вратаря. А вот израильтяне тренировались дома под руководством тренеров юношеской команды и даже отыграли контрольный матч. Приехав в Польшу в воскресенье.

Поговаривают, что Кин и часть легионеров не хотят возвращаться в Израиль вообще. Даже неизвестно, куда именно поедет каждый из них завтра после матча против "Зари". Хотя на камеры сам тренер доволен. Даже удивлён хорошей физической формой игроков, которую подтверждают и датчики "лифчиков".

"Было прекрасно встретиться со всеми. Конечно, обстоятельства сложные, но как только мы все собрались, почувствовали себя, будто несколько недель назад. Это признак единства. Я очень доволен всеми, для всех эта игра не может произойти достаточно быстро. Игроки очень хорошо тренировались, они в хорошей форме".

"Это сущность команды, когда люди хотят играть друг за друга. Я ощутил это чувство, уже когда приехал. И очевидно, мы приехали сюда не для того, чтобы проиграть".

От игроков же инкогнито слышат мнения в диапазоне от "сейчас нет никакого желания играть в футбол" до "нужно грызть землю, бороться за наших страдающих граждан". Захави заявил: "Мы всегда представляем Израиль в Европе, но на этот раз все будет иначе и по-особенному. Мы сделаем все, чтобы порадовать всех любителей футбола Израиля. Наши командный дух и единство сейчас вышли на другой уровень".

Народная команда Израиля на Евроарене уж точно будет рвать жилы.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, официальный сайт "Маккаби" Тель-Авив