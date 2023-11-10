ЛК. Волевая победа Астон Виллы, смелый Брейдаблик и мощный Лудогорец, одолевший Фенербахче

Завершились все матчи четвертого тура группового этапа Лиги Конференций. Давайте вместе разбираться с тем, кто сегодня удивил и какая ситуация теперь в группах третьего по престижности еврокубка.

Группа А

"Олимпия" (Словения) — "Клаксвик" (Фарерские острова) 2:0

Голы: Суалехе (84), Нукич (88)

Сенсационное шествие команды с Фарерских островов сегодня закончилось. После ничьей с "Лиллем" и победы над "Олимией" в первом матче, могло показаться, что "Клаксвик" может стать главной сенсацией этого группового этапа, впрочем в Любляне их остановили. Впрочем это оказалось не так просто. Долгое время команда из Любляны давила на ворота соперника, на 63-й минуте гости даже остались в меньшинстве, от чего количество моментов у их ворот только увеличилось. Но свои голы словенцы нашли лишь в последние 10 минут встречи. Дожали. Этот матч принес хозяевам первые очки в этом сезоне Лиги Конференций. Они все еще на четвертом месте, у них 3 очка, а у "Клаксвика" 4 очка, они на третьей строчке.

Группа А

"Слован" (Словакия) — "Лилль" (Франция) 1:1

Голы: Чаврич (80) — Гомес (52)

В Братиславе "Слован" держался довольно долго, хотя слово "держался" довольно громкое, ведь "Лилль" не то, чтобы очень активно давил на своего соперника. Впрочем французы все же нашли свой гол в начале второго тайма, когда Анхель Гомес элегантно перебросил Милана Борьяна. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы оформить победу и почти обеспечить себе выход из группы, ведь на поле появился Александар Чаврич. Выйдя на замену на 69-й уже через 11 минут он сравнял счет во встрече. Эта ничья скорее в пользу "Слована", который остается на втором месте, но не отпускает французов в свободное плавание. Команды разделяет один балл и вся борьба еще впереди.

Группа В

"Брейдаблик" (Исландия) — "Гент" (Бельгия) 2:3

Голы: Сванторссон (16, 18) — Орбан (6, 54, с пенальти, 69)

После первого тайма этого матча казалось, что нас может ждать невероятная сенсационная история первой победы "Брейдаблика" в рамках группового этапа Лиги Конференций. После того, как исландцы пропустили гол от Гифта Орбана, они нашли ответ на это дублем в исполнении Сванторссона, правда следует отметить, что голы были забиты не без ошибок от голкипера "Гента" Пауля Нарди.

Однако во втором тайме Орбан оформил дубль, реализовав пенальти, а позже и хет-трик, который и решил судьбу всего матча. Поражение в этом матче точно не поняли бы болельщики в Бельгии, поэтому этим камбэком "Гент" спас свою репутацию. Эта победа закрепляет бельгийцев на первом месте в группе, главный преследователь - "Маккаби" Тель-Авив. А "Брейдаблик" так и остается последней командой без очков в активе.

Группа D

"Брюгге" (Бельгия) — "Лугано" (Швейцария) 2:0

Голы: Тьяго (62, с пенальти), Ванаке (90+6)

Матч, в котором все решил один пенальти, хотя хозяева поля регулярно создавали опасность у чужих ворот. "Брюгге" атаковал и в один момент, кажется, начал паниковать из-за того, что несмотря на все старания, им все равно не удается открыть счет. Но пенальти, благодаря которому они все же забили, немного успокоил подопечных Ронни Дейли. Было бы хорошо, если бы Ганс Ванакен забил свой гол раньше, чем под самое завершение дополнительного времени, но уж как получилось, победа остается победой.

У "Брюгге" 10 очков после 4 матчей, они лидеры группы. На втором месте "Буде-Глимт" (7 очков), ну а "Лугано" остается на третьей строчке с 4-мя очками в активе. Бельгийцы математически гарантировали себе еврокубковую весну.

Группа Е

"Астон Вилла" (Англия) — "АЗ" Алкмаар (Нидерланды) 2:1

Голы: Карлос (61), Уоткинс (81) — Павлидис (52)

От подопечных Унаи Эмери, команда которого вышла в полностью оптимальном составе, ожидалась куда более мощная игра, несмотря на то, что противостоял им все же именитый соперник - "АЗ". Впрочем сам матч выдался достаточно равным, команды создавали не так много моментов, но в начале второй половины встречи гости из Нидерландов все же нашли мячом сетку ворот Эмилиано Мартинеса. Отличился Вангелис Павлидис после классного заброса и выхода один на один с голкипером.

Пропущенный гол подействовал на "вилланов" как холодный душ, после которого они помчались сравнивать счет. Удалось это сделать центральному защитнику Диего Карлосу. А ближе к концу встречи команда Эмери все же нашла и победный гол. Забил никто иной как лучший бомбардир команды в этом сезоне Олли Уоткинс.

После этой встречи "Вилла" сравнивается по очкам с "Легией", у обеих команд по 9 очков. Они являются лидерами группы и будут бороться за первую и вторую строчки. А что касается "АЗ", то они на последней строчке, уступая по дополнительным показателям даже "Зрински" из города Мостар.

Группа Н

"Лудогорец" (Болгария) — "Фенербахче" (Турция) 2:0

Голы: Пйотровски (18), Рван Секо (90+2)

Болгарская команда сегодня дала немало поводов для радости собственным болельщикам. Они с самого начала удачно противостояли "Фенербахче", а что добавляет этому перформансу больше красоты, так это гол ударом с 30 метров в исполнении Якуба Пйотровского. Почти наверняка этот гол является самым красивым взятием ворот за весь игровой еврокубковый день.

Но турецкому коллективу было чем ответить, перекладина после удара от Миши Батшуаи не даст соврать. Попытки стамбульцев сравнять счет завершились уже в компенсированное арбитром время, когда "Лудогорец" отправил в их ворота второй гол, похоронив все надежды на положительный результат. "Фенербахче" остается на первом месте с 9 очками в активе, но это поражение сильно закручивает интригу в группе. Среди преследователей теперь "Норшеланн" (7 очков) и "Лудогорец" (6 очков).