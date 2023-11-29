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Гент – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги конференций

Лига конференций

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Гент – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги конференций

Gent

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 5-го тура группового раунда Лиги конференций между луганской "Зарей" и бельгийским "Гентом".

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Только две команды представляют Украину на групповом этапе еврокубков – "Шахтер" и "Заря". Только одна украинская команда имеет реальные шансы на евровесну – и это не "Заря". Хлопнут ли луганчане напоследок дверью? Улучшится ли игра в обороне? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 30 ноября – в 19:40 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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