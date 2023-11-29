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Чурко: Заре некуда отступать. В матче с Гентом нужно показать свой максимум
У луганчан еще есть шанс выйти из группы ЛК
zarya-lugansk.com
Хавбек "
- Завтра мы отдадим все силы, чтобы одержать победу. Нам некуда отступать. Нужно показать свой максимум. Хотя, конечно, соперник нам будет противостоять очень серьезный, но все зависит именно от нас. У нас еще есть шанс выйти из группы, потому будем бороться.
"Гент" – лидер нашей группы. Это хорошая, сильная команда. Будет интересный футбол. Главное – верить в себя и своего партнера по команде.
- До зимней паузы еще два матча в еврокубках и две игры в чемпионате. "Заре" нужно улучшать собственное турнирное положение. В каком психологическом состоянии команда подходит к этим поединкам?
- Считаю, что мы возсстановились после последнего поединка против "Маккаби". Как физически, так и психологически. Понимаем, насколько важные матчи ждут нас. Надо стараться брать максимум в последних играх этого года.
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