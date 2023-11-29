Чурко: Заре некуда отступать. В матче с Гентом нужно показать свой максимум

Хавбек " Зари " Вячеслав Чурко поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги конференций против "Гента", который состоится в четверг, 30 ноября.

- Завтра мы отдадим все силы, чтобы одержать победу. Нам некуда отступать. Нужно показать свой максимум. Хотя, конечно, соперник нам будет противостоять очень серьезный, но все зависит именно от нас. У нас еще есть шанс выйти из группы, потому будем бороться.

"Гент" – лидер нашей группы. Это хорошая, сильная команда. Будет интересный футбол. Главное – верить в себя и своего партнера по команде.

- До зимней паузы еще два матча в еврокубках и две игры в чемпионате. "Заре" нужно улучшать собственное турнирное положение. В каком психологическом состоянии команда подходит к этим поединкам?

- Считаю, что мы возсстановились после последнего поединка против "Маккаби". Как физически, так и психологически. Понимаем, насколько важные матчи ждут нас. Надо стараться брать максимум в последних играх этого года.