Петр Кушлык: Матч с Гентом показал, что Заря очень и очень плохо подготовлена

После поединка группового раунда Лиги Конференций между бельгийским "Гентом" и луганской "Зарей", в котором украинская команда уступила с крупным счетом 1:4, своими впечатлениями об игре поделился один из наших опытных тренеров Петр Кушлык.

- Если в самом начале группового турнира "Заря" подарила всем болельщикам и футбольным специалистам надежду, что может не только зарабатывать очки в копилку коэффициентов УЕФА, но и рассчитывать на выход из группы, то за последние три недели все круто изменилось, - начинает свой комментарий Петр Иванович. – Уже после двух спаренных матчей с тель-авивским "Маккаби" стало понятно, что у луганцев дела плохи. Как оказалось, команда не готова выдерживать такую ​​нагрузку, как сочетание выступлений на внутренней арене с выступлениями в Лиге Конференций. Хотя должна была бы выдерживать, как мы наблюдаем много лет в ведущих чемпионатах европейских стран, где игры через два дня на третий – вполне нормальное явление. Но показатели в еврокубковом турнире и национальном чемпионате говорят только об одном: команда очень и очень плохо подготовлена. Если кто-то еще думал перед сегодняшней встречей с "Гентом", что может произойти чудо, то его не произошло. Игра "Зари" и итоговый результат расставили все по местам. Счет 4:1 в пользу бельгийцев закономерен. И в двух последних еврокубковых поражениях исполняющий обязанности главного тренера Юрий Коваль не виноват. Он в какой-то степени оказался заложником ситуации, берущей свое начало не неделю и не месяц назад.