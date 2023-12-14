Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛК. Провал АЗ в Варшаве, бенефис Джеко и комфортная ничья Фиорентины
Стали известны ещё четверо участников плей-офф
Фото: Fenerbahçe SK, X
"Легия" и АЗ сражались за вторую путёвку в плей-офф из Группы Е. Нидерландцам нужно было во второй раз побеждать вице-чемпиона Польши на их поле, но подопечные Паскаля Янсена не были даже близки к цели. "Легия" забила в каждом из таймов по разу, в то время как Алкмар мучился на поле в меньшинстве половину встречи. В параллельном матче "Зриньски" сенсационно поделил очки с "Астон Виллой". Своим первым голом за бирмингемцев отметился Николо Дзаньоло.
В квартете F всё решалось в матче "Ференцварош" – "Фиорентина". "Фиалкам" достаточно было не проиграть, чтобы сохранить за собой первенство. С чем помог поздний гол Раньери, сравнявшего счёт. В то же время этот пункт позволил венграм на очко опередить "Генк", который даже в меньшинстве спокойно обыграл "Чукарички" и дождался неприятных вестей из Будапешта.
В группе G всё было известно заведомо, поэтому "Айнтрахт" позволил себе проиграть в Шотландии. За "Абердин" забивал сначала Луиш Лопеш, а потом и заменивший автора первого гола Соклер. ПАОК же устроил веселую перестрелку с 6 голами против финляндского ХИКа. Закончилась встреча пятой победой греков в шести турах (16 очков).
Наконец в группе H "Фенербахче" было достаточно справиться со "Спартаком" из Трнавы, что они и сделали, забив в ворота аутсайдера квартета 4 мяча. Половина из них на счету Эдина Джеко. Судьба второй путёвки решалась в прямом столкновении "Лудогорца" и "Нордшелланда". Датчанам было достаточно ничьей, поэтому они долго и нудно держали крепость у своих ворот. Но за четверть часа до конца она рухнула, и болгары вышли в плей-офф за счёт мяча Петровского.
Лига Конференций УЕФА
Групповой этап. 6-й тур
Квартет Е
Мостар, Биели Бриег
Зриньски (Босния и Герцеговина) – Астон Вилла (Англия) 1:1
Голы: Малекинушич 87 – Дзаньоло 61
Варшава, Стадион Войска Польского
Легия (Польша) – АЗ Алкмар (Нидерланды) 2:0
Голы: Юри Рибейру 34, Крамер 81
Удаление: Мартинс Инди 53 (АЗ)
Группа F
Будапешт, Групама-Арена
Ференцварош (Венгрия) – Фиорентина (Италия) 1:1
Голы: Сакариассен 48 – Раньери 73
Генк, Люминус Арена
Генк (Бельгия) – Чукарички (Сербия) 2:0
Голы: Хейнен 21, Пэйнтсил 57
Удаление: Галарса 33 (Генк)
Квартет G
Абердин, Питтодри
Абердин (Шотландия) – Айнтрахт (Германия) 2:0
Гол: Луиш Лопеш 41, Соклер 74
Салоники, Тумба
ПАОК (Греция) – ХИК (Финляндия) 4:2
Голы: Оздоев 37, Константелиас 47, Тойвио 53 (аг), Мург 85 – Радулович 6, Хетемай 90+1 (п)
Квартет H
Стамбул, Шюкрю Сараджоглу
Фенербахче (Турция) – Спартак Трнава (Словакия) 4:0
Голы: Кадиоглу 36, Такач 48 (аг), Джеко 59, 61
Разград, Лудогорец Арена
Лудогорец (Болгария) – Нордшелланд (Дания) 1:0
Гол: Петровский 79
Популярное сейчас
- В Испании сообщили, кто сыграет на воротах Реала в матче с Вильярреалом
- Шахтер - лидер еврокубков по количеству переходов из группы Лиги чемпионов в Кубок УЕФА/Лигу Европы
- Степаненко сообщил, что зимой будет смотреть варианты продолжения карьеры
- Заря - Брейдаблик. Анонс и прогноз матча ЛК на 14.12.2023
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО