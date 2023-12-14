ЛК. Провал АЗ в Варшаве, бенефис Джеко и комфортная ничья Фиорентины

"Легия" и АЗ сражались за вторую путёвку в плей-офф из Группы Е. Нидерландцам нужно было во второй раз побеждать вице-чемпиона Польши на их поле, но подопечные Паскаля Янсена не были даже близки к цели. "Легия" забила в каждом из таймов по разу, в то время как Алкмар мучился на поле в меньшинстве половину встречи. В параллельном матче "Зриньски" сенсационно поделил очки с "Астон Виллой". Своим первым голом за бирмингемцев отметился Николо Дзаньоло.

В квартете F всё решалось в матче "Ференцварош" – "Фиорентина". "Фиалкам" достаточно было не проиграть, чтобы сохранить за собой первенство. С чем помог поздний гол Раньери, сравнявшего счёт. В то же время этот пункт позволил венграм на очко опередить "Генк", который даже в меньшинстве спокойно обыграл "Чукарички" и дождался неприятных вестей из Будапешта.

В группе G всё было известно заведомо, поэтому "Айнтрахт" позволил себе проиграть в Шотландии. За "Абердин" забивал сначала Луиш Лопеш, а потом и заменивший автора первого гола Соклер. ПАОК же устроил веселую перестрелку с 6 голами против финляндского ХИКа. Закончилась встреча пятой победой греков в шести турах (16 очков).

Наконец в группе H "Фенербахче" было достаточно справиться со "Спартаком" из Трнавы, что они и сделали, забив в ворота аутсайдера квартета 4 мяча. Половина из них на счету Эдина Джеко. Судьба второй путёвки решалась в прямом столкновении "Лудогорца" и "Нордшелланда". Датчанам было достаточно ничьей, поэтому они долго и нудно держали крепость у своих ворот. Но за четверть часа до конца она рухнула, и болгары вышли в плей-офф за счёт мяча Петровского.

Лига Конференций УЕФА

Групповой этап. 6-й тур

Квартет Е

Мостар, Биели Бриег

Зриньски (Босния и Герцеговина) – Астон Вилла (Англия) 1:1

Голы: Малекинушич 87 – Дзаньоло 61

Варшава, Стадион Войска Польского

Легия (Польша) – АЗ Алкмар (Нидерланды) 2:0

Голы: Юри Рибейру 34, Крамер 81

Удаление: Мартинс Инди 53 (АЗ)

Группа F

Будапешт, Групама-Арена

Ференцварош (Венгрия) – Фиорентина (Италия) 1:1

Голы: Сакариассен 48 – Раньери 73

Генк, Люминус Арена

Генк (Бельгия) – Чукарички (Сербия) 2:0

Голы: Хейнен 21, Пэйнтсил 57

Удаление: Галарса 33 (Генк)

Квартет G

Абердин, Питтодри

Абердин (Шотландия) – Айнтрахт (Германия) 2:0

Гол: Луиш Лопеш 41, Соклер 74

Салоники, Тумба

ПАОК (Греция) – ХИК (Финляндия) 4:2

Голы: Оздоев 37, Константелиас 47, Тойвио 53 (аг), Мург 85 – Радулович 6, Хетемай 90+1 (п)

Квартет H

Стамбул, Шюкрю Сараджоглу

Фенербахче (Турция) – Спартак Трнава (Словакия) 4:0

Голы: Кадиоглу 36, Такач 48 (аг), Джеко 59, 61

Разград, Лудогорец Арена

Лудогорец (Болгария) – Нордшелланд (Дания) 1:0

Гол: Петровский 79