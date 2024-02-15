Лига конференций. Жерсон забил за Слован, Юнион спасся с Айнтрахтом, Легия проиграла в Норвегии

Самая уверенная победа дня сегодня на счету второй команды Австрии.

Помог "Штурму" блицкриг на старте — особенно запомнился элегантный удар Бьерета в ближний угол.

Экс-динамовец Жерсон Родригес сравнял счет, реализовав выход на ворота, но дальше "Штурм" был острее, активнее, и заслужено взял свое. Решающие действия на счету кавказцев — Барсегян заработал пенальти, а Китешвили его реализовал.

Дальше словаки уже окончательно поплыли, опытный Вайсс заработал красную - и футбол закончился.

???????? Goal: Mika Biereth | Sturm Graz 1-0 Slovan Bratislava pic.twitter.com/2QpS42Wa4h — FootColic ⚽️ (@FootColic) February 15, 2024

Плей-офф раунд ЛК. Грац. “Меркур Арена”

“Штурм” - “Слован Братислава” - 4:1

Голы: Бьерет, 4, Станкович, 27, Китеишвили, 64 (с пенальти), Камара, 90+1 — Жерсон Родригес, 8

"Штурм": Ярош — Газибегович (Джонстон. 83), Аффенгрубер, Вютрих, Лавале — Хорват, Станкович, Прасс (Камара, 83) — Саркария (Бовинг, 69), Бьерет, (Влодарчик, 71), Китеишвили (Хирландер, 82)

"Слован": Трновский — Паушек, Кашия, Байрич, Змргал — Канкава, Саввидис, Куцка — Барсегян (Вайсс, 68), Жерсон Родригес, Стрелец (Толич, 79)

Предупреждения: Газибегович, 77 - Змргал, 44, Жерсон Родригес, 77

Удаление: Вайсс, 78

Здесь получился в целом равный матч, если вычесть стартовые 10-15 минут, пока "Юнион" только просыпался.

Опытному в еврокубках "Айнтрахту" хватило этого времени, чтобы обеспечить себе фору. Сперва Шаиби, а затем и Саша Калайджич забивали с близкого расстояния без сопротивления защиты.

Но, конечно, 0:2 — это был перебор для такого матча. "Юнион" все-таки лидер чемпионата Бельгии с большим отрывом, и как только он забегал — у немцев начались проблемы. Амура обокрал защиту и организовал гол для Расмуссена еще до перерыва — это 1:2.

Farès Chaïbi - UEFA Europa Conference League 23/24:



☑️6 games

☑️448 minutes

☑️2 goals

☑️5 assists

☑️20 key passes

☑️6 big chances created

☑️4/5 successful dribbles

☑️4 tackles



21 years of age. One of the best players in the competition so far! ???????? pic.twitter.com/Q3619E7pjl — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) February 15, 2024

Ну, а во втором тайме счет и подавно сравнял Нильссон, который пошел до конца в стык с вратарем и защитником — мощная игра от шведа.

"Айнтрахту" же остается радоваться тому, что не проиграли — в конце у "Юниона" было и превосходство, и шансы.

Плей-офф раунд ЛК. Брюссель. "Лотто-Парк"

"Юнион" - "Айнтрахт" - 2:2

Голы: Расмуссен, 31, Нильссон, 69 — Шаиби, 3, Калайджич, 10

"Юнион": Линднер — Макаллистер (Теклаб, 87), Берджес, Мачида — Кастро-Монтес, Расмуссен, Вангутт, Лапуссен — Пуэртас — Нильссон (Экерт, 81), Амура (Сайкс, 87)

"Айнтрахт": Трапп — Тута (Кнауфф, 46), Кох, Пачо, Нкунку (Макс, 90+4) — Бута, Шкири, Гетце (Роде, 65) — Шаиби — Калайджич (Экитике, 65), Мармуш (Эбимбе, 79)

Предупреждения: Берджес, 26, Вангутт, 35, Линднер, 90+5 — Тута, 4, Бута, 82, Шаиби, 85

Удаление: Вангутт, 78

Самый скучный матч дня в Лиге конференций. И те, и другие осторожничали.

"Фради" открыли счет на старте усилиями Варги, но ВАР усмотрел офсайд, и все отменили.

У греков лучший шанс под конец первого тайма имел Карму, но его удар отразил голкипер.

В остальном "Оли" лучше владел мячом, вдвое чаще пробивал по воротам, но показатель xG 0,69 четко иллюстрирует, насколько грекам не хватало сегодня остроты.

Повезло, что в концовке оборона "Ференцвароша" развалилась, и после банального навеса позволила Эль-Кааби расстрелять ворота с метра. Возможно, трибуны сыграли свою роль - там было жарче, чем на поле.

Плей-офф раунд ЛК. Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" - "Ференцварош" - 1:0

Гол: Эль-Кааби, 83

"Олимпиакос": Пасхалакис — Родиней, Нтой, Карму, Ортега — Хессе, Карвалью (Йоветич, 78) — Масурас (Поденсе, 63), Александропулос (Орта, 62), Фортунис (Иборра, 90+2) — Эль-Кааби (Эль-Араби, 90+2)

"Ференцварош": Дибус — Винго, Сиссе, Ммае — Макрецкис, Абу Фани (Бешич, 81), Маига, Рамирес — Закариассен, Маркиньос (Бен Ромдане, 75) — Варга (Пешич, 75)

Предупреждения: Александропулос, 55, Карму, 60 — Макрецкис, 37, Винго, 77, Бен Ромдане, 90

А здесь героем стал тренер "Легии" Коста Руньяич.

Он не угадал со стартовым составом, и до перерыва поляки выглядели любительской командой. Дыры в защите зияли такие, что Гулбрандссен мог и хет-трик оформить и четверть часа.

И что было дальше? После провальных 45 минут при счете 0:3 тренер "Легии" выполнил сразу 4 замены — и вышедшие с лавки игроки полностью перевернули игру. Теперь уже "Мольде" еле отбивался, а поляки наседали.

По итогу гости получили удобные для двухматчевого противостояния 2:3, причем могло быть даже лучше, если бы Рафал Августиняк пробил не в штангу, а чуть-чуть точнее.

???????? Goal: Rafał Augustyniak | Molde 3-2 Legia Warszawapic.twitter.com/TwRfuKO8Vq — FootColic ⚽️ (@FootColic) February 15, 2024

Плей-офф раунд ЛК. Мольде. "Акер Стадион"

"Мольде" - "Легия" - 3:2

Голы: Гулбрандссен, 12, 19, Кааса, 24 — Жозуэ, 63, Августиняк, 71

"Мольде": Петерсен — Э. Хауген, Хагельскяьер, К. Хауген — Линнес, Эриксен, Меллер Дели (Китолано, 83), Кааса (Хестад, 72), Левик — Гулбрандссен (Эдегор, 86), Эйкрем (Бериша, 72)

"Легия": Тобиаш — Енджейчик, Капуади (Бурх, 46), Рибейру — Вшолек, Жиба (Августиняк, 46), Элитим, Кун (Моришита, 46) — Жозуэ, Росолек (Крамер, 66) — Пекхарт (Капустка, 46)

Предупреждения: Эриксен, 58, Хагельскьяер, 70, Хестад, 82, Линнес, 90, Эдегор, 90+2 - Элитим, 85, Жозуэ, 90+3