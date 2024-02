Лига конференций. Жерсон забил за Слован, Юнион спасся с Айнтрахтом, Легия проиграла в Норвегии

Самая уверенная победа дня сегодня на счету второй команды Австрии.

Помог "Штурму" блицкриг на старте — особенно запомнился элегантный удар Бьерета в ближний угол.

Экс-динамовец Жерсон Родригес сравнял счет, реализовав выход на ворота, но дальше "Штурм" был острее, активнее, и заслужено взял свое. Решающие действия на счету кавказцев — Барсегян заработал пенальти, а Китешвили его реализовал.

Дальше словаки уже окончательно поплыли, опытный Вайсс заработал красную - и футбол закончился.

Плей-офф раунд ЛК. Грац. “Меркур Арена”

“Штурм” - “Слован Братислава” - 4:1

Голы: Бьерет, 4, Станкович, 27, Китеишвили, 64 (с пенальти), Камара, 90+1 — Жерсон Родригес, 8

"Штурм": Ярош — Газибегович (Джонстон. 83), Аффенгрубер, Вютрих, Лавале — Хорват, Станкович, Прасс (Камара, 83) — Саркария (Бовинг, 69), Бьерет, (Влодарчик, 71), Китеишвили (Хирландер, 82)

"Слован": Трновский — Паушек, Кашия, Байрич, Змргал — Канкава, Саввидис, Куцка — Барсегян (Вайсс, 68), Жерсон Родригес, Стрелец (Толич, 79)

Предупреждения: Газибегович, 77 - Змргал, 44, Жерсон Родригес, 77

Удаление: Вайсс, 78

Здесь получился в целом равный матч, если вычесть стартовые 10-15 минут, пока "Юнион" только просыпался.

Опытному в еврокубках "Айнтрахту" хватило этого времени, чтобы обеспечить себе фору. Сперва Шаиби, а затем и Саша Калайджич забивали с близкого расстояния без сопротивления защиты.

Но, конечно, 0:2 — это был перебор для такого матча. "Юнион" все-таки лидер чемпионата Бельгии с большим отрывом, и как только он забегал — у немцев начались проблемы. Амура обокрал защиту и организовал гол для Расмуссена еще до перерыва — это 1:2.

Farès Chaïbi - UEFA Europa Conference League 23/24:



☑️6 games

☑️448 minutes

☑️2 goals

☑️5 assists

☑️20 key passes

☑️6 big chances created

☑️4/5 successful dribbles

☑️4 tackles



21 years of age. One of the best players in the competition so far! ???????? pic.twitter.com/Q3619E7pjl