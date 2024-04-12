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Эмери - об игре с Лиллем: Результат тяжелый, но справедливый для обеих команд
Ожидается интересный ответный матч между этими клубами
Getty Images / Global Images Ukraine
В первом четвертьфинальном противостоянии в Лиге Конференции между "Астон Виллой" и "Лиллем" победу праздновал представитель Англии - 2:1. На следующей неделе Эмери с подопечными отправятся на север Франции и должны завершить начатое дело, если хотят попасть в свой первый европейский полуфинал со времен победы в Кубке Европы 1982 года.
"Сложный матч, мы готовы играть еще 90 минут. Мы сыграли первые 90 минут, но мы не контролировали игру так, как хотели, и в обороне мы делали больше работы, чем планировалось. Результат тяжелый, но более-менее это был справедливый результат для обеих команд. Теперь еще 90 минут, наслаждаемся игрой в Европе, наслаждаемся игрой в четвертьфинале. Будем готовы играть 90 минут, даже дополнительное время, даже серию послематчевых пенальти, потому что именно в этот момент все будет сложно", - цитирует Унаи Эмери Bein Sports.
Напомним, что победитель этой пары в полуфинале с победителем двухматчевого противостояния "Олимпиакос"-"Фенербахче".
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