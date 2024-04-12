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Унаи Эмери провел 1000 матч на посту менеджера

Лига конференций

Об этом сообщает BBC

Унаи Эмери провел 1000 матч на посту менеджера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчерашний поединок в Лиге Конференции между "Астон Виллой" и "Лиллем" запомнился не только победой бирмингемцев. Унаи Эмери сыграл свой 1000 матч на посту главного тренера.

Кроме "Астон Виллы", испанский специалист тренировал "Лорку Депортива", "Альмерию", "Валенсию", "Спартак" из страны 404, "Севилью", "ПСЖ", "Арсенал" и "Вильярреал". На посту главного тренера, Эмери выигрывал 4 раза Лигу Европы, чемпионат Франции. Также испанец по дважды завоевывал Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок Франции.

"Астон Вилла" во главе с Унаи Эмери также претендуют на нынешний трофей Лиги Конференции и могут попасть в Лигу чемпионов по итогам английского чемпионата, где они сейчас занимают четвертое место.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Лига конференций
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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