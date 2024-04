Унаи Эмери провел 1000 матч на посту менеджера

Вчерашний поединок в Лиге Конференции между "Астон Виллой" и "Лиллем" запомнился не только победой бирмингемцев. Унаи Эмери сыграл свой 1000 матч на посту главного тренера.

Кроме "Астон Виллы", испанский специалист тренировал "Лорку Депортива", "Альмерию", "Валенсию", "Спартак" из страны 404, "Севилью", "ПСЖ", "Арсенал" и "Вильярреал". На посту главного тренера, Эмери выигрывал 4 раза Лигу Европы, чемпионат Франции. Также испанец по дважды завоевывал Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок Франции.

Unai Emery marked his 1,000th game in management with a win. ???? pic.twitter.com/9itRAByBtg