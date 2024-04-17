Лилль – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

"Лилль" не проигрывает у себя дома уже 15 матчей подряд. В рамках первого матча противостояния с "Астон Виллой" подопечные Паулу Фонсеки показали очень сильную игру и даже отчасти выглядели сильнее своих соперников, хоть и проиграли 1:2.

Теперь, когда бирмингемцы приедут к ним домой, задача должна быть проще. Кажется, что "доги" могут удивить своих сложных оппонентов из Англии.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 18 апреля.

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