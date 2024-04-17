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Лилль – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

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Паулу Фонсека готов удивить своего соперника

Лилль – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Лилль" не проигрывает у себя дома уже 15 матчей подряд. В рамках первого матча противостояния с "Астон Виллой" подопечные Паулу Фонсеки показали очень сильную игру и даже отчасти выглядели сильнее своих соперников, хоть и проиграли 1:2.

Теперь, когда бирмингемцы приедут к ним домой, задача должна быть проще. Кажется, что "доги" могут удивить своих сложных оппонентов из Англии.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 18 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 4.

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Трансляция матча "Лилль" — "Астон Вилла"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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