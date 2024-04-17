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Лилль – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК
Паулу Фонсека готов удивить своего соперника
Getty Images / Global Images Ukraine
"Лилль" не проигрывает у себя дома уже 15 матчей подряд. В рамках первого матча противостояния с "Астон Виллой" подопечные Паулу Фонсеки показали очень сильную игру и даже отчасти выглядели сильнее своих соперников, хоть и проиграли 1:2.
Теперь, когда бирмингемцы приедут к ним домой, задача должна быть проще. Кажется, что "доги" могут удивить своих сложных оппонентов из Англии.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 18 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 4.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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