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Лилль – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Унаи Эмери на пути к очередному евротрофею

Лилль – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Если речь заходит о победе во второстепенных еврокубковых турнирах, а если конкретнее, то о Лиге Европы, то вряд ли вы найдете большего специалиста в этом соревновании, чем наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери.

Наверное, только за опыт испанского наставника в еврокубках "Виллу" уже можно считать главным фаворитом Лиги Конференций этого сезона, несмотря на то, что они провели далеко не лучший матч против "Лилля" у себя дома.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 18 апреля.

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Лига Конференций, 1/4 финала, ответный матч

18 апреля. 19:45. Вильнев-д'Аск. "Стад Пьер-Моруа"

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

Трансляция: Megogo Football 4

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Трансляция матча "Лилль" — "Астон Вилла"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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