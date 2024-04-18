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Фиорентина - Виктория Плзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Фиорентина - Виктория Плзень: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.04.24 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол
Фото: https://twitter.com/acffiorentina
Первый матч этой пары вспоминать не хочется. Все, кто решил посмотреть эту игру неделю назад, просто зря потратили время. Чехи и итальянцы решили все сбросить на ответный матч. По-другому объяснить те скучные 0:0 трудно. Отступать уже некуда, придется определять победителя.
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Четвертьфинал Лиги конференций. Второй матч
18.04.2024. "Стадио Артемио Франки" (Флоренция)
Главный арбитр: Хиль Мансано (Испания)
Фиорентина - Виктория Пльзень. 19:45
Прямая трансляция: Megogo Футбол 7
Трансляція матчу Фіорентина - Вікторія ПлзеньСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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