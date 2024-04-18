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Фиорентина - Виктория Плзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Фиорентина - Виктория Плзень: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.04.24 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол

Фиорентина - Виктория Плзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Фото: https://twitter.com/acffiorentina

Новина українською

Первый матч этой пары вспоминать не хочется. Все, кто решил посмотреть эту игру неделю назад, просто зря потратили время. Чехи и итальянцы решили все сбросить на ответный матч. По-другому объяснить те скучные 0:0 трудно. Отступать уже некуда, придется определять победителя.

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Четвертьфинал Лиги конференций. Второй матч

18.04.2024. "Стадио Артемио Франки" (Флоренция)

Главный арбитр: Хиль Мансано (Испания)

Фиорентина - Виктория Пльзень. 19:45

Прямая трансляция: Megogo Футбол 7

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Трансляція матчу Фіорентина - Вікторія Плзень
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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