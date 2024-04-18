ЛК. Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0. Таки продавили крепкую чешскую стену

Четвертьфинал Лиги конференций. Второй матч

18.04.2024. "Стадио Артемио Франки" (Флоренция)

Главный арбитр: Хиль Мансано (Испания)

Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 (2:0)

"Фиорентина": Террачано, Додо (Фараони 88), Миленкович, Раньери, Бираги, Артур Мело (Лопез 66), Мандрагора (Мартинес Куарта 91), Гонсалес (Соттиль 98), Бельтран (Барак 75), Куаме, Белотти (Иконе 88)

"Виктория" Пльзень: Едличка, Гранац, Гейда, Емелка, Копиц (Москера 106), Черв (Траоре 90+5), Калвах (Две 101), Каду, Шульц, Хори (Ржезник 70), Выдра (Климент 56)

Голы: Гонсалес 92, Бираги 108

Предупреждения: Раньери 36, Гонсалес 93 - Хори 37, Ржезник 74

Удаление: Каду 66

Fiorentina win it in extra time! ????#UECL pic.twitter.com/llIPEDEoVk — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 18, 2024

0:0 в первом матче этой пары были ужасными. Не из-за того, что мы не увидели голов, а прежде всего из-за того, что обе команды "валяли дурака". Чехи играли в свой привычный футбол от обороны, а итальянцы много атаковали. Но делали они это очень бесперспективно, из-за чего справедливо счет на табло не поменяли. Все ожидали изменений на ответную игру. Произошли ли они?

"Фиорентина" и "Виктория" понимали, что их роли будут прежними - первые будут владеть инициативой, а вторые будут ориентироваться на хорошую защиту. Правда, аж настолько откровенное отбивание всю игру от чехов удивило. Впоследствии стало ясно - тренерский штаб "Виктории" сделал ставку на потенциальную серию пенальти. По такой схеме они прошли в прошлом раунде "Серветт", когда дважды сыграли 0:0, и добились успеха после пенальти.

"Красно-синие" в Лиге конференций в этом сезоне еще не проигрывали. Во многом это благодаря прекрасной игре в защите. За все матчи группового этапа чешская команда пропустила лишь 1 гол. В плей-офф, до сегодняшнего дня, вообще мячей из сетки не вынимали. Поэтому, объяснение таким действиям в поединках с "Фиорентиной" найти можно.

Уже в начале игры "фиалки" создали 3 супер-момента. Выделяем крутые сейвы Едлички - после ударов Белотти и Куаме. Второй вообще заслуживает долгих оплексов. Такая реакция голкипера - сокровище команды. Итальянцы продолжали давить и беспокоить Едличку. Но следующие выстрелы были для него легкой добычей. На 30-й минуте вновь в центре внимания оказался Куаме. Он завершал образцовую атаку "Фиорентины" ударом в касание в нескольких метрах до ворот, однако супер-Едличка обезвредил и этот момент. Через несколько секунд Белотти выпрыгнул выше защитника и нанес удар головой, пришедшийся в стойку.

Неугомонному Куаме продолжало мешать несчастье. В конце тайма, находясь в штрафной площадке соперника, попал в перекладину. "Виктория" даже не думала о своих выпадах. Их цель была одна - сыграть "на ноль".

MARTIN JEDLIČKA ????????



Jednoznačně muž prvního poločasu ???? pic.twitter.com/eBaMIEceQ2 — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) April 18, 2024

Во втором тайме мы увидели все ту же ситуацию. "Фиорентина" без устали строила одну за другой новую атаку. Забить никак не удавалось. На 67-й минуте Каду получил прямую красную карточку. И вроде бы вот. Вот оно облегчение для хозяев. Но нет. Задача "Виктории", даже в меньшинстве, естественно, не изменилась. "Фиалки" много навешивали в штрафную площадь соперника, но эти передачи были не слишком удачными. Голкипер с защитниками перехватывали эти передачи без проблем.

Непрерывное владение мячом хозяевами поля и их попытки хоть как-то занести кожаного в ворота не прекращалось. В конце концов сделать этого не удалось. Опять 0:0. Ну очень крепкая защита "Виктории". Далее - дополнительное время.

Как бы забавно ни выглядело, "Фиорентина" забила уже через минуту после свистка на первый овертайм. 180 минут за 2 матча сделать этого не смогли, а тут - вынимайте. "Виктория" пропускает впервые за 7 поединков в Лиге конференций. Герой матча - Гонсалес. Он вколотил мяч в левый верхний угол, с которым справиться Едличка не сумел (хотя почти получилось). Позже кожаный вновь встретился со стойкой. Второй гол назревал.

На 108-й минуте на табло замаячило 2:0. Окончательный результат установил Бираги. "Фиалки" с огромным трудом прорываются в полуфинал. Статистика поединка впечатляет: удары 35-2, удары в створ ворот 9-0, передачи 935-369, ожидаемые голы 3,66-0,11. Далее коллектив Итальяно встретится с победителем пары "Брюгге" - "ПАОК". Вряд ли они снова столкнутся с такой обороной как сегодня. Но легко точно не будет.