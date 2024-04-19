Известны пары полуфиналистов Лиги Конференций. График матчей.

В послематчевой серии пенальти определился последний полуфиналист Лиги Конференций. "Олимпиакос" переиграл "Фенербахче", общий счет 3:3 (2:3 по пенальти).

В первой паре сыграют "Астон Вилла" и "Олимпиакос". Первый матч пройдет 2 мая в Англии, второй - 9 мая в Греции.

Во второй паре сыграют "Фиорентина" и "Брюгге". Первый матч пройдет 2 мая в Италии, второй - 9 мая в Бельгии.

Напомним, что финал Лиги Конференций пройдет в Афинах 29 мая 2024 года. В прошлом году победу в турнире одержал "Вест Хэм" в матче против "Фиорентины".