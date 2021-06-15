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Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Замкнутый круг сборной Аргентины

Кубок Америки 2021
(1 голосов)

Один Лионель тянет команду, другой модернизирует, но проект никак не может набрать высоту

Замкнутый круг сборной Аргентины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира 2018 для "Алби-Селесте" стал вторым по глубине провалом в новейшей истории после краха сборной Марадоны в Южной Африке 2010-го. Фактически с 2006-го, после команды Хосе Нестора Пекермана Аргентина ищет себя. Однажды ей удалось найти если не качественную игру, то хотя бы высокий результат с Алехандро Сабельей. Все остальное время попытки наладить командный механизм имеют скромные успехи и не важно возглавляет "Алби-Селесте" наркоман Марадона, или ретроград Бауза, или прогрессивист Сампаоли. У нынешнего наставника Лионеля Скалони тренерского авторитета на родине почти нет, ведь до первого в карьере опыта самостоятельной работы он был лишь одним из помощников Сампаоли в "Севильи" и сборной.

Если присмотреться к его работе, то стоит отметить, что Скалони в отличие от своего учителя, смог в сборной не поддаться давлению авторитетов в раздевалке, а особенно авторитетных деятелей из федерации.

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В 2019-м аргентинцы под руководством Скалони стали третьими на Копа Америка. Результат, конечно, недостаточен для больших амбиций этой команды, но тогда был заметен игровой прогресс по сравнению с чемпионатом мира в России, а также часть разочарование следовало списать на проигрыш очень сильной Бразилии, которой дома несколько помог арбитр.

С тех пор Лионель-тренер постоянно ищет пути усиления игры. Из ветеранов на матч против Чили вышли только Отаменди и Месси, Агуэро и Ди Мария появились уже по ходу второго тайма. Скалони пропагандирует смелый футбол с высокой защитой и раз за разом индивидуальные ошибки защитников подводят его команду. С ноября прошлого года в официальных играх Аргентина четыре раза сыграла вничью (дважды Чили, Парагвай, Колумбия) и каждый раз должна была брать три очка. Старт на Копа Америка 2021 запомнится гибкостью схемы "Алби-Селесте", когда канонические 4-3-3 мгновенно менялись на 3-4-1-2, а порой даже впереди оставался один форвард Лаутаро Мартинес. Вот только беда в том, что матч он провел слабо.

Серьезные опасения вызывала возможность Лионеля Месси выдержать темп игры, особенно против традиционно злых и резких чилийцев. На этот раз Скалони смог дать лидеру команды необходимый простор, на что много поработали партнеры, а Лео выдал очень качественную игру. Именно он вместе Джиовани Ло Челсо и Нико Гонсалесом выглядели лучшими на поле стадиона имени Нилтон Сантоса в Рио. Гонсалес вообще находка для "Алби-Селесте". Представитель сейчас скромного по результатам "Штутгарта" в национальной команде дает скорость, качество, огромный объем работы.

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Однако Аргентина это в первую очередь не идеи Скалони, а тотальная Месси-зависимость, что, впрочем, не является следствием действий самого игрока, а скорее тотального преклонения перед ним партнеров. Они не играют с Лео, а очень часто наблюдают за игрой гения.

К тому же следует добавить и откровенно невысокий уровень игроков защиты. Старенький Отаменди проводит слабый матч, и страшно представить, что было бы без него, учитывая муки Лукаса Мартинеса и Монтиэля.

Возможно, даже с ними Аргентина способна достичь успеха, но чтобы это случилось, Лионелю Скалони не помешает немного везения, чтобы заставить футболистов поверить в себя, а не в каждой трудной ситуации смотреть в сторону своего десятого номера. Месси получил десятку в сборной от Марадоны и именно во времена правления дона Диего его роль в команде стала абсолютной. За это время сборная ничего не выиграла, попав в замкнутый круг надежд-разочарований. Это ли недоработки Месси? Не похоже, ведь Марадоне в 1986-м и 1990-м сильно помогали партнеры, хотя никто из них и близко не мог приблизиться к кумиру нации по величине своего таланта. В конце концов, характер той Аргентины проявился в 1991-м и 1993-м годах, когда команда побеждала на Копа Америка без Марадоны. С тех пор сделать это ей не удавалось.

Итак, Лионель Месси и Лионель Скалони не смогут изменить ход вещей до тех пор, пока игроки "Алби-Селесте" не начнут решать судьбу матчей, а не быть лишь усердными помощниками.

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В статье: Аргентина Копа Америка Лионель Скалони Месси
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Комментарии (1)
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alexfc (Киев)
15.06.2021 в 14:53
По моему давно понятно. Что Аргентина что-то выиграет только когда Месси завяжет с футболом
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