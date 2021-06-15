Замкнутый круг сборной Аргентины

Чемпионат мира 2018 для "Алби-Селесте" стал вторым по глубине провалом в новейшей истории после краха сборной Марадоны в Южной Африке 2010-го. Фактически с 2006-го, после команды Хосе Нестора Пекермана Аргентина ищет себя. Однажды ей удалось найти если не качественную игру, то хотя бы высокий результат с Алехандро Сабельей. Все остальное время попытки наладить командный механизм имеют скромные успехи и не важно возглавляет "Алби-Селесте" наркоман Марадона, или ретроград Бауза, или прогрессивист Сампаоли. У нынешнего наставника Лионеля Скалони тренерского авторитета на родине почти нет, ведь до первого в карьере опыта самостоятельной работы он был лишь одним из помощников Сампаоли в "Севильи" и сборной.

Если присмотреться к его работе, то стоит отметить, что Скалони в отличие от своего учителя, смог в сборной не поддаться давлению авторитетов в раздевалке, а особенно авторитетных деятелей из федерации.

В 2019-м аргентинцы под руководством Скалони стали третьими на Копа Америка. Результат, конечно, недостаточен для больших амбиций этой команды, но тогда был заметен игровой прогресс по сравнению с чемпионатом мира в России, а также часть разочарование следовало списать на проигрыш очень сильной Бразилии, которой дома несколько помог арбитр.

С тех пор Лионель-тренер постоянно ищет пути усиления игры. Из ветеранов на матч против Чили вышли только Отаменди и Месси, Агуэро и Ди Мария появились уже по ходу второго тайма. Скалони пропагандирует смелый футбол с высокой защитой и раз за разом индивидуальные ошибки защитников подводят его команду. С ноября прошлого года в официальных играх Аргентина четыре раза сыграла вничью (дважды Чили, Парагвай, Колумбия) и каждый раз должна была брать три очка. Старт на Копа Америка 2021 запомнится гибкостью схемы "Алби-Селесте", когда канонические 4-3-3 мгновенно менялись на 3-4-1-2, а порой даже впереди оставался один форвард Лаутаро Мартинес. Вот только беда в том, что матч он провел слабо.

Серьезные опасения вызывала возможность Лионеля Месси выдержать темп игры, особенно против традиционно злых и резких чилийцев. На этот раз Скалони смог дать лидеру команды необходимый простор, на что много поработали партнеры, а Лео выдал очень качественную игру. Именно он вместе Джиовани Ло Челсо и Нико Гонсалесом выглядели лучшими на поле стадиона имени Нилтон Сантоса в Рио. Гонсалес вообще находка для "Алби-Селесте". Представитель сейчас скромного по результатам "Штутгарта" в национальной команде дает скорость, качество, огромный объем работы.

Однако Аргентина это в первую очередь не идеи Скалони, а тотальная Месси-зависимость, что, впрочем, не является следствием действий самого игрока, а скорее тотального преклонения перед ним партнеров. Они не играют с Лео, а очень часто наблюдают за игрой гения.

К тому же следует добавить и откровенно невысокий уровень игроков защиты. Старенький Отаменди проводит слабый матч, и страшно представить, что было бы без него, учитывая муки Лукаса Мартинеса и Монтиэля.

Возможно, даже с ними Аргентина способна достичь успеха, но чтобы это случилось, Лионелю Скалони не помешает немного везения, чтобы заставить футболистов поверить в себя, а не в каждой трудной ситуации смотреть в сторону своего десятого номера. Месси получил десятку в сборной от Марадоны и именно во времена правления дона Диего его роль в команде стала абсолютной. За это время сборная ничего не выиграла, попав в замкнутый круг надежд-разочарований. Это ли недоработки Месси? Не похоже, ведь Марадоне в 1986-м и 1990-м сильно помогали партнеры, хотя никто из них и близко не мог приблизиться к кумиру нации по величине своего таланта. В конце концов, характер той Аргентины проявился в 1991-м и 1993-м годах, когда команда побеждала на Копа Америка без Марадоны. С тех пор сделать это ей не удавалось.

Итак, Лионель Месси и Лионель Скалони не смогут изменить ход вещей до тех пор, пока игроки "Алби-Селесте" не начнут решать судьбу матчей, а не быть лишь усердными помощниками.