Копа Америка: Аргентина выходит в полуфинал под феерию Месси, Уругвай вылетает

В ночь на воскресенье, 3 июля, состоялись еще два четвертьфинальных матча чемпионата Южной Америки по футболу

Копа Америка 2021. Четвертьфинал

Сборная Аргентины встречалась с Эквадором и выиграла очень уверенно как по игре, так и по счету. Лионель Месси продолжает дарить своим поклонникам приятные эмоции. В этом поединке он сначала ассистировал Родриго Де Паулю. Затем вывел на свидание с голкипером Лаутаро Мартинеса. А напоследок отметился классным ударом со штрафного, который заработал Анхель Ди Мария. Добавим, что Месси, у которого 1 июля закончился контракт с «Барселоной», является самым продуктивным игроком нынешнего турнира - на его счету четыре гола и четыре результативные передачи.

Аргентина - Эквадор 3:0

Голы: Де Пауль 39, Мартинес 84, Месси 90 + 3

Аргентина: Мартинес - Моллина, Песселья, Отаменди, Акуна - де Пауль, Паредес (Родригес 71), Ло Челсо (Ди Мария 71) - Месси, Мартинес (Агуэро 90+4), Гонсалес (Тальяфико 83)

Эквадор: Галиндес - Пресиадо (Кампана 83), Арболеда, Инкапи, Эступинан - Франко, Груезо (Эстрада 86), Мендес - Мена, Валенсия, Паласиос (Плата 46)

Удаление: Инкапи 90 + 2

Во втором матче встречались Уругвай и Колумбия. Уругвайцы в течение турнира улучшали качество своей игры и казалось, что именно они получат путевку в полуфинал. Но Колумбия доказала, что с ней нужно считаться. Команды создали немало опасных моментов, но ни один из них так и не был воплощен в гол. Победителя пришлось определять с помощью серии пенальти (овертайм в Южной Америке не проводится). У уругвайцев забили только мировые звезды - Кавани и Суарес, тогда как Хименес и Вина не смогли переиграть Оспину. Зато колумбийцы все свои попытки выполнили безупречно.

Уругвай - Колумбия 0:0 пен. 2:4

Уругвай: Муслера - Нандес, Хименес, Годин, Вина - Вальверде (Касерес 80), Весино, Бентанкур - де Арраскаета (Торрес 68) - Кавани, Суарес

Колумбия: Оспина - Муньос, Мина, Санчес, Тесильо - Борре (Борха 87), Барриос, Куэльяр, Диас - Сапата, Муриэль (Хара 67)

Таким образом Аргентина и Колумбия встретятся в полуфинале. Матч состоится в 4 утра (по киевскому времени) 7 июля. Во втором полуфинале встретятся Бразилия и Перу.