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Слезы радости от первого трофея. ВИДЕО эмоций Месси после победы на Копа Америка
Наконец Лео завоевал титул со сборной
Твіттер Копа Америка/Автор невідомий
В сегодняшнем финале Кубка Америки
#CopaAmérica ????— Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021
¡EL MOMENTO TAN ESPERADO! Pitazo final y así lo gritó Lionel Messi ????????????????
???????? Argentina ???? Brasil ????????#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/BacbLCghFU
Вместе с "Барселоной" Лео завоевал 35 трофеев, в то время как с Аргентиной это первый титул за его 16-летнюю карьеру со сборной. Также отметим, что для "бело-голубых" эта победа на крупном международном турнире стала первой с 1993 года.
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