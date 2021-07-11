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Слезы радости от первого трофея. ВИДЕО эмоций Месси после победы на Копа Америка

Кубок Америки 2021
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Наконец Лео завоевал титул со сборной

Слезы радости от первого трофея. ВИДЕО эмоций Месси после победы на Копа Америка

Твіттер Копа Америка/Автор невідомий

Новина українською

В сегодняшнем финале Кубка Америки Аргентина минимально одолела Бразилию (1:0). Для лидера “бело-голубых" Лионеля Месси этот титул со сборной стал первым в его карьере. 34-летний футболист не стал скрывать своих эмоций и сразу после финального свистка расплакался.

Вместе с "Барселоной" Лео завоевал 35 трофеев, в то время как с Аргентиной это первый титул за его 16-летнюю карьеру со сборной. Также отметим, что для "бело-голубых" эта победа на крупном международном турнире стала первой с 1993 года.

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В статье: Лионель Месси Бразилия Аргентина
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Кот2021 (Николаев)
11.07.2021 в 08:56
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