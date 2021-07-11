Слезы радости от первого трофея. ВИДЕО эмоций Месси после победы на Копа Америка

В сегодняшнем финале Кубка Америки Аргентина минимально одолела Бразилию (1:0) . Для лидера “бело-голубых" Лионеля Месси этот титул со сборной стал первым в его карьере. 34-летний футболист не стал скрывать своих эмоций и сразу после финального свистка расплакался.

#CopaAmérica ????



¡EL MOMENTO TAN ESPERADO! Pitazo final y así lo gritó Lionel Messi ????????????????



???????? Argentina ???? Brasil ????????#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/BacbLCghFU — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

Вместе с "Барселоной" Лео завоевал 35 трофеев, в то время как с Аргентиной это первый титул за его 16-летнюю карьеру со сборной. Также отметим, что для "бело-голубых" эта победа на крупном международном турнире стала первой с 1993 года.