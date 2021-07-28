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Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси красиво отрекламировал Whatsapp

Кубок Америки 2021
(1 голосов)

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Месси красиво отрекламировал Whatsapp

Фото: Give Me Sport / Автор: неизвестен

Новина українською

Вчера Лионель Месси выложил в своём инстаграм видео с уже легендарным звонком семье после финала Копы. За публикацию футболисту заплатил Whatsapp.

Реклама обычное дело для самой популярной в мире игры, но когда речь идет о лучших, к каждому посту уделяется пристальное внимание.

В этот раз Лионель, в рамках партнерства с Whatsapp, опубликовал у себя в инстаграме видео разговора с семьей после вручения медалей за победу в финале Копы. Фото этого момента публиковалось уже много раз и успело стать вирусным, но видео оказалось в сети только вчера.

“Какой особенный момент! Это моё празднование с семьей по видеозвонку в Whatsapp сразу после финала” – написал Месси в посте.

На данный момент видео набрало уже 15 миллионов просмотров. \

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В статье: Лионель Месси Копа Америка WhatsApp
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