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Месси красиво отрекламировал Whatsapp
У всего есть цена
Фото: Give Me Sport / Автор: неизвестен
Вчера Лионель Месси выложил в своём инстаграм видео с уже легендарным звонком семье после финала Копы. За публикацию футболисту заплатил Whatsapp.
Реклама обычное дело для самой популярной в мире игры, но когда речь идет о лучших, к каждому посту уделяется пристальное внимание.
В этот раз Лионель, в рамках партнерства с Whatsapp, опубликовал у себя в инстаграме видео разговора с семьей после вручения медалей за победу в финале Копы. Фото этого момента публиковалось уже много раз и успело стать вирусным, но видео оказалось в сети только вчера.
“Какой особенный момент! Это моё празднование с семьей по видеозвонку в Whatsapp сразу после финала” – написал Месси в посте.
На данный момент видео набрало уже 15 миллионов просмотров. \
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