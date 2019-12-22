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Фрэнк Лэмпард: Мои игроки показали, что могут бороться и играть против топ-команды

Англия
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Наставник "аристократов" подвел итоги после домашней победы

Фрэнк Лэмпард: Мои игроки показали, что могут бороться и играть против топ-команды
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мыслями после победы над "Тоттенхэмом" в рамках 18-го тура АПЛ.

"Для меня это много значит, но речь о клубе и фанатах. Они поддержали нас после нескольких поражений, они знают, что мы – молодая команда.

Мои игроки показали, что могут бороться и играть против топ-команды, потому что "Тоттенхэм" – хорошая команда. Сегодня нам удалось все, поэтому мы можем праздновать. Мы не в восторге, но мы довольны игрой. "Тоттенхэм" – большой соперник. Это показало игрокам, на что они способны под давлением, как выживать в таких играх. Нужно быть храбрым, и они все были храбры.

Насчет расизма в сторону Рюдигера: насколько я понимаю, было расистское высказывание или жест. Я знаю, что Антонио сообщил об этом Аспиликуэте на поле. Сейчас они разговаривают с официальными лицами. Независимо от того, на каком стадионе это произошло, Мы не хотим этого в футболе", – рассказал Фрэнк Лэмпард.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ
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Источник:
BBC
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