АПЛ. Ньюкасл на своем поле уступает Эвертону, а Уотфорд в меньшинстве громит Астон Виллу

АПЛ. 20-й тур

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Соседи по турнирной таблице выясняли отношения в достаточно осторожной игре. Лучше поединок начали хозяева, было у них несколько шансов забить, Айзек Хэйден не реализовал самый интересный момент. Удару, как и нескольким другим, не хватило точности. А затем Калверт-Льюин отметился фантастическим выстрелом, главное - прицельным 0:1.

"Сороки" смогли отыграть мяч усилиями Шера, Кэрролл головой скинул мяч, а партнер находился без опеки и смог пробить точно в цель. Правда, недолго держался ничейный счет, Ришарлиссон ассистировал Калверт-Льюину и герой встречи оформил дубль, а с ним и победу. Первый успех Анчелотти в новой команде, очень неплохо выглядели "ириски" в этом противостоянии.

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

Ньюкасл - Эвертон 1:2

Голы: Шер 56 - Калверт-Льюин 13, Калверт-Льюин 64

Ньюкасл: 1. Дубравка, 5. Шер, 14. Хэйден, 15. Виллемс, 18. Фернандес, 20. Лежен, 22. Едлин, 8. Шелви, 24. Альмирон, 7. Кэрролл, 9. Жоэлинтон.

Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт, 3. Бейнс, 5. Кин 19. Сидибе, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон, 26. Дэвис, 7. Ришарлисон, 11. Уолкотт (Коулмэн 70), 27. М. Кин (Делф 61).

Предупреждения: Жолинтон 45 - Дэвис 56

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Припертыми к стене оказались "шершни", в зоне вылета "Уотфорд" и не может позволить себе потери очков. А настрой и характер команда Пирсона показала во встрече с еще одним аутсайдером. "Астон Вилла" в последних матчах разочаровывает.

Такие матчи обычно называют - "битва за шесть очков". Эту битву уверенно выиграли хозяева, даже вдесятером "шмели" выглядели лучше и заслуженно разгромили бирмингемцев.

Стадион: Викаридж Роуд (Уотфорд)

Уотфорд - Астон Вилла 3:0

Голы: Дини 43, Дини 64 (пен.), Сарр 71

Уотфорд: 26. Фостер, 6. Мариаппа, 15. Кэткарт, 27. Кабаселе, 7. Деулофеу, 16. Дукуре, 19. Хьюз (Чалоба 46), 21. Кико, 23. Сарр, 29. Капу, 9. Дини.

Астон Вилла: 13. Хитон, 18. Таргетт (Жильбер 66), 30. Хаус, 6. Дуглас Луис, 8. Лэнсбери Х., 10. Грилиш, 14. Хурихейн, 23. Хота (Эль-Гази 47), 27. Эль-Мухаммади, 9. Уэсли, 15. Арчер.

Предупреждения: Мариаппа 51

Удаления: Мариаппа 58

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"Святые" не проигрывают в третьем матче подряд. А вот "Кристал Пэлас" заметно сдал, если раньше "орлы" претендовали на места в первой семерке, то сейчас опустились на девятое место. Впрочем, вся основная борьба еще впереди, и противостояние в Саутгемптоне доказало, что определять фаворитов и аутсайдеров сезона в АПЛ еще рано.

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)

Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:1

Голы: Ингз 75 - Томкинс 50

Саутгемптон: 1. Маккарти, 2. Суареш, 5. Стивенс Дж., 21. Бертран, 35. Беднарек, 16. Уорд-Праус, 19. Буфаль (Дженепо 68), 22. Редмонд, 23. Хейбьерг, 9. Ингз, 10. Адамс (Армстронг 63).

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 12. Сако, 34. Келли, 44. Ридевалд, 5. Томкинс, 4. Миливоевич, 7. Майер (Куяте 84), 11. Заха, 18. Макартур, 22. Маккарти, 14. Айю.

Предупреждения: Уорд-Праус 79 - Миливоевич 32, Макартур 85