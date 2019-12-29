Клопп рассказал, когда вернутся Фабиньо, Матип, Ловрен и АОЧ

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что защитники Деян Ловрен с Жоэлем Матипом и полузащитники Алекс Окслейд-Чемберлен с Фабиньо вернутся на футбольное поле в феврале.

Напомним, из-за травм Ловрен, Матип и Фабиньо не ездили с "красными" на клубный Чемпионат Мира, тогда как Окслейд-Чемберлен повредил лодыжку в финальном матче турнира в Катаре против "Фламенго".