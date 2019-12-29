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Клопп рассказал, когда вернутся Фабиньо, Матип, Ловрен и АОЧ

Англия
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Лазарет "красных" опустеет лишь к февралю

Клопп рассказал, когда вернутся Фабиньо, Матип, Ловрен и АОЧ
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Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что защитники Деян Ловрен с Жоэлем Матипом и полузащитники Алекс Окслейд-Чемберлен с Фабиньо вернутся на футбольное поле в феврале.

Напомним, из-за травм Ловрен, Матип и Фабиньо не ездили с "красными" на клубный Чемпионат Мира, тогда как Окслейд-Чемберлен повредил лодыжку в финальном матче турнира в Катаре против "Фламенго".

"Все парни идут на поправку, но, к сожалению, это вновь означает, что пока никто не вернулся, потому что они должны приступить к тренировкам к середине января, не позже. Сколько матчей мы сыграем до тех пор? Четыре-пять? Я не уверен. Так что это некоторая проблема.

Окс перемещается без костылей, без защитной обуви, но нам нужно дождаться зеленого света от медицинского департамента. Жоэль хорошо работает, Фаб хорошо работает, Деян хорошо работает, поэтому я бы сказал, что в феврале все они вернутся. А до тех пор посмотрим", — цитирует Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".

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В статье: Юрген Клопп Алекс Окслейд-Чемберлен Деян Ловрен Ливерпуль Фабиньо Жоэль Матип
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