Ливерпуль - Вулверхэмптон. Прогноз на матч АПЛ

В прошлом туре "Вулверхэмптон" сделал невероятной ценности подарок "Ливерпулю", в зрелищном поединке обыграв "Ман Сити" 3:2. Но не окажется ли этот сюрприз медвежьей услугой, ведь команда Нуну Санту с таким же успехом может оставить без очков и мерсисайдцев. Если, конечно, еще кто-то способен остановить команду Юргена Клоппа.

АПЛ. 20-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Ливерпуль 18:30 Вулверхэмптон

Два дня назад "красные" в хорошем стиле разгромили "Лестер" 4:0, на данный момент главного преследователя в турнирной таблице. Очень хороший гандикап у "Ливерпуля" перед конкурентами, правда Клопп продолжает осторожничать и в недавнем интервью заявил, что без поражений невозможно пройти весь сезоне. Тем не менее, есть повод думать, что хитрит немец, ведь в предыдущих 19-ти матчах у мерсисайдцев 18 побед и одна ничья, а также великолепный, атакующий и организованный футбол показывает команда.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 1000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

У "волков" две победы подряд после поражения от "Тоттенхэма" (1:2). Приятное впечатление оставляют подопечные Нуну Санту, крепкий орешек и сыгранный коллектив с характером, который демонстрирует качественную игру. Случайно после 0:2 от "Ман Сити" никто не отыгрывается.

Если "Ливерпуль" и сможет обыграть "волков", то это будет минимальная и сложная победа. Скорее всего, один гол решит судьбу встречи, также не стоит ожидать большого количества опасных моментов и острых скоростных комбинаций.

Мерсисайдцы не пропускают в трех последних матчах Премьер-лиги, заметна работа над ошибками и постепенно оборона "красных" становится примером надежности. Однако есть предчувствие, что "Вулверхэмптон" прервет "сухую" серию лидера – только в одном матче этого чемпионата, еще в первом туре, "волки" уходили с поля без забитых мячей. Прогноз: победа хозяев 2:1.