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Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 29 декабря, начало встречи в 20:00

Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
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Если команда Гвардиолы проиграла "Вулверхэмптону", то вполне способна повторить этот "подвиг" и в матче с "Шеффилд Юнайтед". Соперник у "горожан" с характером - команда-открытие этого сезона, которая в первом полугодии 2019-го еще выступала в Чемпионшипе, а уже осенью и зимой наводит страх на элитные команды Премьер-лиги. Конечно, маловероятно, чтобы действующий чемпион уступил в двух матчах подряд, но и возможная ничья для "клинков" была бы хорошим результатом.

АПЛ. 20-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Манчестер Сити 20:00 Шеффилд Юнайтед

В сезоне 2006/07 последний раз встречались между собой эти соперники. Тогда в Манчестере команды расписали невзрачную ничью 0:0. А затем в ответном матче в Шеффилде "горожане" вырвали минимальную победу 1:0.

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Сейчас ситуация изменилась, "Ман Сити" считается безусловным фаворитом встречи и любая неуверенная победа манкунианцев будет рассматриваться как неудача. Тем более, что хозяевам необходимо реабилитироваться за унизительное поражение в прошлом туре. "Шеффилд" в этом сезоне уже отобрал очки у "Арсенала" и "Тоттенхэма", но с командой Гвардиолы будет совсем другая игра.

Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.

В четырех последних матчах не проигрывали "клинки", а в прошлом туре была ничья с одним из аутсайдеров чемпионата "Уотфордом" - 1:1. Силы у дебютанта АПЛ не безграничны. За счет опыта, индивидуального класса игроков и глубины запаса "Ман Сити" сможет обыграть "Шеффилд", правда, вряд ли удастся сохранить свои ворота "сухими". Прогноз: победа хозяев 3:1.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед Прогнозы
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