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Артета рассказал, видит ли он Гранита Джаку в Арсенале

Англия
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Микель развеял все слухи?

Артета рассказал, видит ли он Гранита Джаку в Арсенале
Новина українською

Полузащитник "канониров" Гранит Джака не вышел на поле в матче 20-го тура АПЛ против "Челси" (1:2), однако главный тренер "Арсенала" Микель Артета, отвечая на вопрос о будущем швейцарца, заявил, что хавбек не попал в заявку банально из-за болезни. Цитирует специалиста Sky Sports.

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"Я надеюсь, что Джака не уйдет из "Арсенала". Он сыграл против "Борнмута" и выглядел очень неплохо. Швейцарец отдавался на поле полностью и провел действительно хороший матч".

"Но после игры он почувствовал себя плохо, у него была температура. Гранит провел в кровати два дня, и именно поэтому не вошел в состав на матч с "Челси".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Гранит Джака
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