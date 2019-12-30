Артета рассказал, видит ли он Гранита Джаку в Арсенале

Полузащитник "канониров" Гранит Джака не вышел на поле в матче 20-го тура АПЛ против "Челси" (1:2), однако главный тренер "Арсенала" Микель Артета, отвечая на вопрос о будущем швейцарца, заявил, что хавбек не попал в заявку банально из-за болезни. Цитирует специалиста Sky Sports.

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"Я надеюсь, что Джака не уйдет из "Арсенала". Он сыграл против "Борнмута" и выглядел очень неплохо. Швейцарец отдавался на поле полностью и провел действительно хороший матч".