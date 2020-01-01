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АПЛ. Тоттенхэм уступает в Саутгемптоне, Лестер громит Ньюкасл
Новый год продолжает преподносить в АПЛ новые сюрпризы
АПЛ. 21-й тур
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)
Саутгемптон - Тоттенхэм 1:0
Голы: Ингз 18
Саутгемптон: 1. Маккарти, 2. Суареш, 5. Стивенс, 21. Бертран, 35. Беднарек, 12. Дженепо (Лонг 58), 16. Уорд-Праус, 17. Армстронг (Ромелу 90), 22. Редмонд, 23. Хейбьерг, 9. Ингз.
Тоттенхэм: 22. Гассанига, 4. Алдервейрелд, 5. Вертонген, 24. Орье, 17. Сиссоко, 19. Сессеньон, 20. Алли, 27. Лукас Моура, 28. Ндомбеле (Ло Чельсо 25), 23. Эриксен, 10. Кейн (Ламела 72).
Предупреждения: Дженепо 53, Беднарек 68, Уорд-Праус 72 - Ло Чельсо 36, Сиссоко 61, Орье 70, Эриксен 90+2
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Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)
Ньюкасл - Лестер 0:3
Голы: Перес 36, Мэддисон 39, Чоудхэри 87
Ньюкасл: 1. Дубравка, 5. Шер, 14. Хэйден, 15. Виллемс (Крафт 45), 18. Фернандес, 19. Манкильо (Едлин 45), 20. Лежен, 8. Шелви (Лонгстафф 46), 13. Муто, 24. Альмирон, 9. Жоэлинтон.
Лестер: 1. Шмейхель, 3. Чилуэлл, 4. Сёюнджю, 6. Эванс Дж., 21. Рикарду Перейра, 25. Ндиди, 28. Фукс, 8. Тилеманс, 10. Мэддисон (Чоудхэри 77), 14. Ихеаначо (Грей 63), 17. Перес.
Предупреждения: Фернандес 31 - Тилеманс 59
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Стадион: Викаридж Роуд (Уотфорд)
Уотфорд - Вулверхэмптон 2:1
Голы: Деулофеу 30, Дукуре 49 - Педру Нету 60
Уотфорд: 26. Фостер, 4. Доусон, 14. Чалоба, 15. Кэткарт, 27. Кабаселе, 7. Деулофеу, 16. Дукуре, 21. Кико (Олебас 60), 23. Сарр, 29. Капу, 9. Дини.
Вулверхэмптон: 11. Патрисиу Руй, 2. Доэрти, 5. Беннетт (Винагре 54), 16. Коуди, 19. Хонни (Невеш 54), 32. Дендокер, 27. Саисс, 28. Моутинью, 37. Траоре, 7. Педру Нету (Жота 66), 9. Хименес.
Предупреждения: Доусон 21 - Педру Нету 26
Удаления: Кабаселе 69