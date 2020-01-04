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Сульшер исключил возможность расставания с Матичем в январе

Англия
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Серб останется на "Олд Траффорд" как минимум до лета

Сульшер исключил возможность расставания с Матичем в январе
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Полузащитник Неманья Матич останется в "Манчестер Юнайтед" минимум до конца сезона. Ранее игроком интересовался "Интер".

"Неманья останется. Он упорно работал, чтобы вернуться в команду, теперь он это сделал, и он играет хорошо", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.

Добавим, что контракт Матича истекает в конце этого сезона, однако "Юнайтед" сохраняет опцию его продления на 12 месяцев в одностороннем порядке.

В настоящий момент в лазарете "Юнайтед" находятся Поль Погба и Скотт Мактоминей.

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В статье: Неманья Матич Манчестер Юнайтед
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